Вот смеху-то было!..
В Стерлитамаке прошёл Кубок КВН РБ
Пожалуй, такого грандиозного шоу юмора и смеха Стерлитамак ещё не видел. 19 декабря в ГДК при полном аншлаге был разыгран кубок КВН нашей республики. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства молодёжной политики и спорта РБ и администрации городского округа. Южная столица республики принимала у себя команды из Уфы, Октябрьского, Ишимбая, Салавата, Нефтекамска, Туймазов и Благовещенска. А на десерт для поклонников КВН выступила команда «Союз» – чемпион высшей лиги КВН сезона 2014 года.
КАЖДЫЙ – СО СВОЕЙ ИЗЮМИНКОЙ
В борьбе за кубок РБ сошлись девять команд, каждая из которых по-своему порадовала зрителей и жюри. Для того, чтобы разогреть публику, на сцену вышла прославленная «Сборная Уфы» с внеконкурсным выступлением. Её сменили наши земляки – стерлитамакская команда «Big city life». Ребята посетовали на то, что «КВН почему-то никогда не начинается в семь, хотя всегда должен начинаться в семь» (и это, заметим, чистая правда), а также показали несколько удачных миниатюр, в том числе про «Дитя «Приоры» и «Как делается сыр «Парижская бурёнка».
«Сборная небольших городов» (Туймазы) осветила тему взрывающихся телефонов Samsung.
– Что ты смеёшься? – спрашивает плачущая тёща с чумазым от взрыва лицом у подарившего ей телефон зятя.
– Я ещё ни разу в жизни с такой пользой 60 тысяч не тратил!
«Женская сборная» Уфимского юридического института МВД стала украшением игры. Полицейская команда девушек и про Серёжу из ОМОНа пошутила, и «милицейскую волну» показала, и «Песню сеньориты ДПС» исполнила. Впечатлили публику стерлитамакский участковый в образе Деда Мороза- стриптизёра и Снегурочка по имени Азиза, которая «как реформа МВД – снаружи яркая и красивая, а внутри всё та же: коррупция и вседозволенность».
Ишимбайская команда «Прошу заметить» резонно заметила:
– Чтобы рассмешить Стерлитамак, надо думать, как Стерлитамак.
И заслала своего человека на трёхмесячное жительство в наш город. Кое-что из своих наблюдений он озвучил. Например, разговор бабушки с внуком:
– Внучек, я тебе беляшей напекла!
– Бабуль, я вегетарианец.
– Это чё, прямо с парнями, да?
– Нет, я просто мяса не ем.
– Уж лучше с парнями!..
Приехавшая из Октябрьского команда «Стрела» сыпала шуточками на романтические темы:
– Женщина, я не танцую! Женщина, я не танцую!
Избавьте от заботы – вы с маминой работы!
Или:
– У тебя шутки есть?
– Есть, только они про секс.
– О, шутишь про то, в чём не разбираешься?
Или:
– Знаешь, почему у меня один глаз? Потому что второй я положил на тебя!..
Блоком музыкальных миниатюр ударила по зрителям команда из Благовещенска «Три метра». Зал смеялся, слушая, как Макс Корж пел дуэтом с «Любэ» на детском утреннике. И, конечно, на ура прошла презентация ремейков на известные фильмы, снятых башкирскими режиссёрами. Например, фильм «Азат в будущее» – это история одного сельского паренька, приехавшего покорять Уфу. А «Легенда «Нарзан» – фильм ужасов про утро первого января. Или «Побег из Шахтаушенка» – драма о том, как люди с Шахтау пытаются наладить жизнь в Стерлитамаке. Или «INTERSTERLITAMAK» – фантастическая лента об одном хорошем парне, который навёл порядок в городе и теперь жаждет навести порядок в мире. Или «Крёстный Игорь» – кино про то, как команды хотят выиграть кубок, но без должного уважения.
«Сборная рабочей молодёжи» из Салавата повеселила миниатюрой про продавца ёлок, разговор с которым похож на разговор с сутенёром:
– Мужик, почём красавицы?
– Та, что повыше – тысяча. Та, что пониже – восемьсот.
– Что-то дорого! К тому же, они у тебя облезлые какие-то.
– Иди на Дружбу, там вообще одни лысые стоят.
Единственный игрок монокоманды «Мультифрукт» (Нефтекамск) по традиции эпатировал публику своим творчеством:
– В тёмно-синем лесу,
Где трепещут осины,
Хрипло дышит Алсу –
Зацепило лосины…
А ещё, пытаясь устроить свою личную жизнь, он вывел на сцену стриптизёра, чтобы вместе с ним очаровать члена жюри Наталью Орешникову. Зачем? Да чтобы со сцены обратиться ко всей команде жюри:
– А Наташа хочет в Сочи! Давайте не будем огорчать Наташу!
Усилия игрока «Мультифрукта» понятны: ведь только несколько команд по итогам года после игр во всех лигах республики получают путёвки на фестиваль КВН в Сочи.
Завершился кубковый бой выступлением команды «Лица республики». Было нескучно наблюдать за прямой линией с «главой администрации Мелеузовского района» Дамиром Ильгамовичем. Хороша была и пародия на программу «Пусть говорят». Что и говорить, чемпионы межрегиональной лиги КВН «Уфа» знают в юморе толк.
В КВНе было много новшеств: впервые перед ГДК стояли машины Volkswagen, где каждый желающий мог записаться на тест-драйв.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 декабря 2016 года)
Марина ВОРОНОВА