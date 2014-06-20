Башкортостан-2016

Чем запомнился уходящий год

через несколько дней уйдет в историю 2016 год — год, полный ярких событий для республики. вспомним наиболее значимые из них.

Экономика

За 11 месяцев 2016 года в региональный бюджет поступило почти 116 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста поступлений выше, чем в прошлом году, и составляет 14,1 процента. По этому показателю Башкортостан опережает средний по России уровень (9,7 процента).

— С учетом сложившейся динамики и по тому, как складывается декабрь, мы ожидаем, что должны закончить год с перевыполнением плана по доходам, — отметил премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов. — Теперь уже понятно, что бюджет в этом году будет бездефицитный.

Программа поддержки местных инициатив

Чтобы сделать жизнь лучше — свою или тех, кто рядом, нельзя сидеть сложа руки. Именно по этому принципу действует социальный проект поддержки местных инициатив. Благодаря ему жители того или иного населенного пункта могут участвовать в выработке решений по волнующей их проблеме.

Данный проект, разработанный Всемирным банком, стартовал на территории Зауралья еще в 2014 году. Механизм следующий — в поселении проводится собрание, на котором определяют самую актуальную проблему. Ищут источники финансирования — какую сумму собирать с жителей, сколько готовы пожертвовать частные предприниматели и т. д. Таким образом, к примеру, ремонтируются дороги, благоустраиваются детские площадки, дворы и улицы, приобретается коммунальная техника.

В этом году республика вошла в число пилотных регионов федерального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016-2018 годах». По сути, это поддержка местных инициатив на федеральном уровне. Помимо Башкортостана, в программе участвуют еще 25 регионов страны. В 2016 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, из бюджета республики выделено 300,7 млн рублей.

Медицина и здоровье

Впервые в республике преодолен 70-летний рубеж средней ожидаемой продолжительности жизни. Это стало возможным в том числе и потому, что объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли за три года более чем в три раза. Достигнуты значительные результаты в уменьшении материнской смертности.

— За девять месяцев, по сравнению с прошлым годом также снизилась на 21 процент младенческая смертность: до шести на тысячу родившихся, — отметил Глава РБ Рустэм Хамитов. — Чтобы понять, насколько это важный шаг вперед, скажу, что сегодня этот показатель в три раза ниже, чем в 1996 году, и в два раза, чем в 2005 году.

С уверенностью можно сказать, что демографическая ситуация будет еще лучше. Недавно в Уфе появился новый акушерско-неонатологический корпус Республиканского перинатального центра. На торжественном открытии присутствовала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. метров рассчитано на 130 пациентов. Его строительство началось в конце 2014 года в рамках Программы модернизации здравоохранения Башкортостана на 2011-2016 годы. Ожидается, что в стенах корпуса ежегодно будет появляться на свет 4-4,5 тысячи малышей.

Из других событий в области здравоохранения можно отметить VI Национальный конгресс по социальной психиатрии и наркологии, впервые состоявшийся в Уфе в мае. И снова выбор города был не случайным — в Уфе работает уникальный Республиканский клинический психотерапевтический центр, не имеющий аналогов в России.

Селфимания, депрессия, компьютерная зависимость — все это современные виды психологического расстройства. И с каждым годом их становится больше. Лейтмотивом VI Конгресса психологов и наркологов страны стала задача — помочь решить эти проблемы.

Съезды и форумы

Башкортостан закрепил статус общественно значимого региона, которому доверяют проведение мероприятий самого высокого уровня. У нас ежегодно проходят нефтегазовые форумы, съезды урбанистов, международные научные конгрессы и фестивали.В этом году в республике проходило немало федеральных и международных мероприятий. Самым масштабным, подтвердившим право Уфы называться деловой столицей, стал Второй Форум малого бизнеса регионов стран участниц ШОС и БРИКС, состоявшийся в декабре. В нём приняли участие делегаты из 34 регионов России и 13 стран. Главной темой дискуссий стала поддержка предпринимательства.

— Малый и средний бизнес — самый способный, самый умеющий и самый знающий элемент нашей огромной общественной жизни, — заявил глава РБ Рустэм Хамитов. — И если говорить о том, в чью сторону нужно давать приоритеты в плане поддержки, без сомнения, это малый и средний бизнес. Отдача будет намного-намного выше.

Не менее важным событием стал про-шедший в ноябре международный форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ». На нем обсуждались самые разные аспекты благотворительности и роль женщины в развитии гуманитарного сотрудничества. Не случайно местом про-ведения форума была выбрана столица Башкортостана, так как именно в нашей республике, в одной из первых в стране, был принят закон о благотворительной деятельности.

А 9 декабря в Уфе прошел VI Съезд муниципальных образований Республики Башкортостан. Более 600 делегатов — представители муниципалитетов, федеральных и республиканских органов государственной власти — обсудили актуальные вопросы, делились положительным опытом.

На съезде были озвучены полезные практики в работе некоторых муниципалитетов, которые могут служить примером для остальных. Так, благодаря хорошо развитой телекоммуникационной инфраструктуре в Уфе (одной из первых в России) реализуется единая система управления безопасностью, включающая видеонаблюдение, обработку звонков граждан, сеть аудиодатчиков, управление дорожным движением и другие подсистемы. Город Агидель стал одним из первых городов республики со 100-процентным

оснащением многоквартирных домов общедомовыми и квартирными приборами учета.

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, выступая на съезде, отметил:

— Скажу, что главное для нас сегодня — выстроить эффективную управленческую модель, переформатировать деятельность органов государственной власти и местного самоуправления для того, чтобы существенно повысить динамику развития экономики, укрепления социальной сферы, повышения благосостояния жителей республики.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 декабря 2016 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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