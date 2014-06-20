Без охраны

Исправительный центр – не место лишения свободы

Башкирия вошла в число 11 регионов, в которых с 1 января начнут работать исправительные центры – учреждения, где будут отбывать наказание осуждённые за преступления небольшой или средней тяжести. Первый исправительный центр появился в Стерлитамаке на базе колонии-поселения № 6.

Федеральный закон № 420 от 7 декабря 2011 года ввёл в действие новый вид наказания – принудительные работы. Он используется, если суд придёт к выводу о возможном исправлении осуждённого без реального отбывания срока наказания.

Исправительный центр – это не место лишения свободы. Здесь осуждённые работают без охраны, имеют право свободно передвигаться по городу, однако они обязаны проживать в этом центре и соблюдать правила внутреннего распорядка.

Создание центра на базе действующей колонии-поселения обошлось в 16 млн рублей. Деньги, по словам заместителя начальника УФСИН России по Республике Башкортостан Бакира Самигуллина, пошли на ремонт помещений и кровли, закупку оборудования и мебели. Центр может принять 100 человек – 36 женщин и 64 мужчины.

Осуждённые к принудительным работам будут проживать в комнатах, рассчитанных на 6-8 человек. Исправительный центр похож на общежитие – светлые комнаты, общая кухня, душевые и прачечные комнаты.

Начальник ФКУ КП № 6 Салават Ахметов рассказывает, что приговорённые судом к принудительным работам граждане должны прибыть в исправительный центр самостоятельно. Совместно с администрацией города руководство центра будет назначать осуждённым места работы, причём отказаться от неё они не смогут. При всей демократичности такого вида наказания (отпуск, зарплата, возможность готовить себе еду и пользоваться мобильными телефонами) принудительные работы всё же довольно жёстко контролируются – малейшее нарушение дисциплины влечёт за собой наказание. Для злостных нарушителей в здании есть штрафной изолятор.

Первые осуждённые появятся в центре после новогодних праздников.

Лидия НИЖЕГОРОДОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104