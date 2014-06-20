Без охраны
Исправительный центр – не место лишения свободы
Башкирия вошла в число 11 регионов, в которых с 1 января начнут работать исправительные центры – учреждения, где будут отбывать наказание осуждённые за преступления небольшой или средней тяжести. Первый исправительный центр появился в Стерлитамаке на базе колонии-поселения № 6.
Федеральный закон № 420 от 7 декабря 2011 года ввёл в действие новый вид наказания – принудительные работы. Он используется, если суд придёт к выводу о возможном исправлении осуждённого без реального отбывания срока наказания.
Исправительный центр – это не место лишения свободы. Здесь осуждённые работают без охраны, имеют право свободно передвигаться по городу, однако они обязаны проживать в этом центре и соблюдать правила внутреннего распорядка.
Создание центра на базе действующей колонии-поселения обошлось в 16 млн рублей. Деньги, по словам заместителя начальника УФСИН России по Республике Башкортостан Бакира Самигуллина, пошли на ремонт помещений и кровли, закупку оборудования и мебели. Центр может принять 100 человек – 36 женщин и 64 мужчины.
Осуждённые к принудительным работам будут проживать в комнатах, рассчитанных на 6-8 человек. Исправительный центр похож на общежитие – светлые комнаты, общая кухня, душевые и прачечные комнаты.
Начальник ФКУ КП № 6 Салават Ахметов рассказывает, что приговорённые судом к принудительным работам граждане должны прибыть в исправительный центр самостоятельно. Совместно с администрацией города руководство центра будет назначать осуждённым места работы, причём отказаться от неё они не смогут. При всей демократичности такого вида наказания (отпуск, зарплата, возможность готовить себе еду и пользоваться мобильными телефонами) принудительные работы всё же довольно жёстко контролируются – малейшее нарушение дисциплины влечёт за собой наказание. Для злостных нарушителей в здании есть штрафной изолятор.
Первые осуждённые появятся в центре после новогодних праздников.
Лидия НИЖЕГОРОДОВА