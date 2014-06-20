Депутаты утвердили бюджет

Сокращения социальных расходов не будет

Накануне состоялась расширенная сессия Совета ГО, где рассматривался центральный вопрос – принятие муниципального бюджета. До этого дня парламентарии провели не один час, обсуждая статьи доходов и расходов главного городского финансового документа; более того, каждый желающий мог свободно высказаться по поводу: проект бюджета был опубликован заранее в нашей газете и на сайте Совета.

Заместитель главы администрации – начальник финуправления Гульнара Валиева не раз подробно разъясняла принципы бюджетной политики муниципалитета, поэтому за трибуной чувствовала себя вполне свободно. Поражает уровень абстрактного мышления муниципальных финансистов, сумевших произвести конкретные расчёты по бюджету на три года вперёд, до 2019 года, исходя из трёх вариантов экономического развития страны – консервативного, базового и целевого. В основе разделительного критерия – зависимость от цен на газ и нефть, стабильность рублёвого курса, уровень инфляции и пр.

Напомним, общий объём доходов местного бюджета определён на 2017 год в сумме 4 млрд 7 млн рублей, со снижением к утверждённому плану 2016 года на 12 проц. При формировании бюджета учитывались уже принятые и планируемые изменения законодательства. Так, год от года растёт объём предоставленных горожанам вычетов по налогу на доходы физических лиц. Поскольку 17 проц. этого налога остаётся в муниципальной казне, то с вычетами уменьшается и доля муниципалитета – порядка 70 млн рублей в год составляют выпадающие доходы бюджета по этой статье. Ежегодно, до 2020 г., около 300 млн рублей недополучит бюджет и по имущественному налогу – при расчётах будет применяться кадастровая стоимость объекта недвижимости, действующая на 1 января 2014 года. Сниженные нормативы зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты сократят доходы муниципалитета ещё на 3 млн рублей.

Объём расходов в будущем году запланирован на уровне 4 млрд 56 млн рублей, со снижением на 18 проц. к утверждённому плану 2016 года. Городской финансовый документ принят с небольшим дефицитом в 48,7 млн рублей и сформирован исходя из базового сценария. Документ предусматривает реализацию 10 программ, которые будут профинансированы из всех уровней бюджета – федерального, регионального и местного. Так, за счёт федерального бюджета в рамках программы «Жилище», рассчитанной до 2020 года, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут обеспечены жильём. Средства республиканского и местного бюджетов направят на развитие социальной сферы. Уже поданы заявки на строительство трёх детских садов, двух школ, реконструкцию двух помещений под школы, а также на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры Западного и Прибрежного микрорайонов.

К сожалению, в ближайшие три года расходы бюджета будут превышать доходы, хотя ожидается, что дефицит постепенно будет снижаться. Будет продолжена работа по оптимизации неэффективных бюджетных расходов, также планируется мобилизовать внутренние источники. При этом сокращение расходов по «социальным» статьям, как заверила депутатов Гульнара Валиева, не предусматривается.

О ЧЕЛОВЕКЕ В ЦИФРАХ

Осмыслить бюджетные отношения в масштабах города – задача трудоёмкая, но здесь работает золотой принцип всех времён и народов: чтобы семье-городу-стране остаться на плаву, важно, чтобы доходы превышали расходы.

Личный бюджет – та вещь, о которой мы думаем с придыханием: хочется, чтоб зарплату платили больше, а цены в магазинах повышать не торопились. Когда читаешь статистические данные по зарплате, часто удивляешься, откуда такие цифры. Правда, потом вспоминаются пресловутая средняя температура по больнице и то, что статистика игнорирует подоходный налог. Тем не менее, среднемесячная оплата труда на крупных и средних предприятиях в прошлом году была 26239 рублей, по оценке 2016 года этот показатель планируется на уровне 28128 рублей. Однако речь идёт о номинальном увеличении, в реальности зарплата вырастет лишь на один процент.

В прогнозной перспективе на ближайшие три года планируется ежегодный рост зарплаты в номинальном исчислении на 6,8 проц. В результате по базовому и целевому вариантам развития экономики в 2019 году уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям города составит более 34 тысяч рублей. Осталось лишь уповать на рост российской экономики и падение уровня инфляции, только тогда мы сможем почувствовать повышение оплаты труда. Правда, самим муниципалам придётся рассчитывать на прежнюю зарплату: по словам докладчика, рост заработной платы в органах муниципального управления в ближайшие три года не предусматривается.

В городе численность работающих оценивается почти в 100 тыс. человек со снижением к уровню 2015 года на 1,9 проц., что связано с оптимизацией производств и высвобождением рабочих мест. В перспективе ожидается, что численность занятых в экономике города будет расти как на крупных и средних предприятиях города, так и в малом бизнесе. В частности, этому будет способствовать деятельность органов власти различного уровня по легализации трудовых ресурсов.

Что до численности населения, то этот показатель будет однозначно увеличиваться и достигнет к концу 2019 года 284 тыс. человек по целевому варианту развития экономики.

В заключение своего выступления Гульнара Галимьзяновна ещё раз подчеркнула сложные условия формирования бюджета и обратилась к работникам муниципалитета и депутатскому корпусу с призывом: «Начните делать то, что нужно, затем делать то, что возможно, и вы увидите, что делаете невозможное».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Председатель городской контрольно-счётной палаты Лев Сафронов провёл тщательный анализ главного финансового документа Стерлитамака и отметил, что бюджет имеет социально-ориентированный характер, чем и обусловлен его дефицит. Документ был представлен в срок для рассмотрения и соответствует бюджетному законодательству Российской Федерации.

Председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию, вопросам собственности и инвестиционной политике Игорь Артёменко обратил внимание на несколько изменившуюся структуру доходов местной казны, подчеркнул сбалансированность документа и реальность его исполнения.

В этот день в торжественной обстановке некоторым руководителям вручили благодарность от администрации города и почётные грамоты Совета ГО.

Гузель СИТДИКОВА

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