Греко-римская борьба
В учебно-спортивном комплексе Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса прошли соревнования открытого первенства города среди юношей 2006-2008 годов рождения, посвящённые памяти мастера спорта России Игоря Беличенко. В поединках на борцовском ковре участвовали более сотни юных спортсменов из Стерлитамака, Салавата, Кумертау, Белебея, Нефтекамска, Белорецка, Октябрьского, Уфы, села Наумовки Стерлитамакского района, Саракташского и Ташлинского районов Оренбургской области. Организатором соревнований выступила городская федерация греко-римской борьбы в лице Ильдара Усманова, Игоря Каширина и Юрия Беличенко.
Упешно выступали стерлитамакские борцы: в результате упорной борьбы в своих весовых категориях первые места заняли Никита Ходаков и Лев Долгушин (тренер В.Н.Леонтьев, СК «Содовик»), серебряную медаль завоевал Ислам Латипов (тренер С.В.Сергеев, ЦВР «Надежда», детско-подростковый клуб «Буревестник»), бронзовые медали – у воспитанников В.Н.Леонтьева Данилы Филиппова, Данилы Хужахметова и Егора Беличенко, у Дениса Фёдорова (тренер С.В.Сергеев).
В.ДАНИЛОВ