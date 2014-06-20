Гриппа в мандаринах нет!

Интернет-рассылки пугают инфекцией, якобы содержащейся в цитрусовых. Стерлитамакский территориальный отдел Управления Роспотребнадора по Республике Башкортостан опровергает эту информацию и сообщает — гриппа в мандаринах быть не может.

Кто и зачем создаёт панику, непонятно. Есть предположение, что это происки недобросовестных конкурентов – поставщиков фруктов из других стран. Известно, что подобные сообщения от «доброжелателей» уже облетели жителей большинства регионов Российской Федерации. Байки об опасных мандаринах и других фруктах появляются уже несколько лет.

Официально сообщаем, что эта информация не имеет под собой никаких оснований.

Цитрусовые и бананы не могут быть заражены вирусом гриппа по определению. Грипп передается только от человека к человеку. Источником инфекции является больной человек, выделяющий вирус с кашлем, чиханьем и т.д. Больной заразен с первых часов заболевания и до 5-7-го дня болезни. Цитрусовые никакой роли в этом не играют.

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