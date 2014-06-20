Игра для него стала работой

К 45-летию тренерской деятельности

История гандбола в нашем городе началась полвека назад, когда в 1966 и 1967 годах были проведены первые городские соревнования по ручному мячу. Именно в то время любители спорта Стерлитамака и узнали о двух братьях Мутагаровых – Валерии и Рифате.

С Рифатом мы недавно встретились на играх юношеских команд в спорткомплексе «ВНЗМ» (стадион «Спортакадемия», или по-старому – «Каучук»). Он и рассказал о славном тренерском пути Валерия Михайловича (на снимке), отмечающего 45-летие своей тренерской деятельности.

Валерий Мутагаров уже в 1968 году играл за сборную гандбольную команду БАССР. Два сезона спустя он стал тренером по гандболу в спорткомплексе «Каучук», а в 1974-м был назначен директором и тренером открытой в Стерлитамаке ДЮСШ по гандболу, в которой, кстати, занимались тогда более двухсот подростков. Неуёмная энергия помогла Валерию организовать в нашем городе настоящий гандбольный бум: заработали секции ручного мяча в детско-подростковых клубах, в школах.

Пришли и успехи! Юношеская команда гандболистов Стерлитамака сначала завоевала бронзовые медали первенства РСФСР, потом серебряные и золотые. Мужская команда успешно выступила в зональных, затем в полуфинальных соревнованиях ЦС ДСО «Труд», прошла в финальный этап, где соперничала с сильными командами мастеров из Краснодара, Воронежа, Брянска, Моск-

вы. Команде тренера Валерия Мутагарова было доверено защищать спортивную честь республики на Спартакиаде народов России. До этого сборная Башкирии никогда не выигрывала, а тут разгромила свердловчан со счётом 39:19! С ещё большим преимуществом обыграли воспитанники Валерия Михайловича команды Курганской, Оренбургской, Тюменской областей. Финальная встреча со сборной Челябинской области, которую в основном представляли гандболисты команды высшего союзного эшелона «Полёт», после напряжённейшего поединка закончилась вничью – 19:19.

Успехи тренера и команды, конечно, заметили, и В.М.Мутагарова пригласили поработать тренером в солидных московских клубах. Уже без него спортсмены под руководством Г.М.Васина в составе команды «Агидол» представляли Стерлитамак в первой лиге чемпионата СССР.

Увы, перестройка, последующий развал СССР крайне негативно повлияли и на стерлитамакский гандбол – прекратилось финансирование. Тренерская же карьера Валерия Мутагарова складывалась вполне удачно: работал в знаменитых гандбольных коллективах МАИ, ЦСКА, СК «Кунцево», причём, чемпионская «прописка» переходила вместе с ним в каждую из этих команд, а лучшие его игроки в ту пору выигрывали в составе сборной страны чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. Второе место тогда у гандболистов Союза считалось крупной неудачей. В качестве главного тренера В.М.Мутагаров поработал с одной из сильнейших женских команд страны «Луч» (г.Москва).

Последовало приглашение на тренерскую работу за рубеж – Валерий Михайлович уехал в Исландию. Четверо его воспитанников в составе сборной Исландии завоевали сереб-

ряные медали пекинской Олимпиады.

Впрочем, даже находясь далеко от дома, наш земляк постоянно интересовался гандбольными делами в республике, в городе, старался помочь советом, а то и практически. Недавний пример: когда у главной гандбольной команды Башкортостана «УГНТУ-ВНЗМ», завоевавшей право выступать в Суперлиге, игра в чемпионате России не заладилась, руководство клуба обратилось к Валерию Михайловичу с просьбой поработать тренером-консультантом. Именно его богатый тренерский опыт помог команде не только сохранить место в Суперлиге, но и обойти в турнирной таблице несколько сильных соперников.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 декабря 2016 года)

Олег ПЕРШИН

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