Игры, выставки, концерты

На неделе продолжат работу: в Стерлитамакском историко-краеведческом музее – III Республиканский музейный форум «Музей в современном культурном пространстве Республики Башкортостан», в Стерлитамакской картинной галерее – выставка Никаса Сафронова «Избранное».

20 декабря

В 10 часов в филиале № 10 (пр.Ленина, 20) МБУ «Централизованная библиотечная система» состоится кукольное представление «Зимующие птицы».

В 11 часов во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара состоится торжественное открытие III Всероссийского фестиваля народных игр и национальных видов спорта среди образовательных организаций Приволжского федерального округа.

В 13 часов в шахматно-шашечном клубе (ул.Братская, 9) пройдёт чемпионат города по русским шашкам.

В 15 часов во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара состоится торжественное закрытие конкурса «Педагог года-2017».

В 18.30 (25 декабря в 16 часов) в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт заседание детского клуба театрального творчества «Любопытный Апельсин».

В 19 часов (22 декабря в 18 часов) во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» продолжатся финальные игры по мини-футболу в рамках городского турнира «Кубок четырёх мячей» среди команд трудовых коллективов предприятий и организаций.

21 декабря

В 11 часов в Городском дворце культуры – городская депутатская ёлка.

В 12 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» пройдёт мероприятие «Бенефис читателя».

В 15 часов в школе № 24 – муниципальный этап республиканского конкурса юных дарований.

В 15.30 в филиале № 5 МБУ «ЦБС» (ул.Шафиева, 9) – мероприятие «Здравствуй, Новый год!».

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится детское представление «Щенки спешат на помощь».

22 декабря

В 10.30 в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) пройдёт мероприятие «Пословицы и поговорки – воплощение народной мудрости».

В 12 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится познавательный час к Дню Конституции Республики Башкортостан.

В 16 часов в Городском дворце культуры пройдёт праздничный концерт, посвящённый 45-летию МБУ «Ремонтно-строительное управление дорожно-озеленительных работ».

В 16 часов в ЦВР «Надежда» начнёт свою работу выставка декоративно-прикладного творчества «Зимние фантазии», которая продолжится до конца недели.

23 декабря

В 11, 14 и 17 часов (24 и 25 декабря в это же время) в Стерлитамакском государственном русском драмтеатре состоится новогоднее представление «Госпожа Метелица».

В 15 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Ленина, 47) пройдёт первенство города по спортивной гимнастике.

В 18 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Ленина, 47) состоится первенство города по общей и специальной физической подготовке среди юношей и девушек 2004-2012 гг.р.

В 19 часов в Городском дворце культуры – чувашский новогодний концерт.

24 декабря

В 11 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Ленина, 47) начнётся открытое первенство города по прыжкам на батуте.

В 12 часов на специальном паркете ледовой арены Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» стартуют игры пятого тура чемпионата РБ по мини-футболу среди команд высшей лиги. В

14.40 встречаются «СТР-Арена» (г.Стерлитамак) и «Нарыш-Тау» (г.Октябрьский). 25 декабря в 13.10 играют «СТР-Арена» (г.Стерлитамак) и «НКМЗ-Групп» (г.Нефтекамск).

В 15 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Ленина, 47) пройдёт первенство города по спортивной гимнастике.

В 17 часов в спортзале Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» в рамках X тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги «А» «Спортакадемия-ВРЗ» (г.Стерлитамак) проведёт первый матч с командой «Университет» (г.Барнаул). Второй матч – в 17 часов 25 декабря.

В 18 часов в школе № 33 состоится новогодний суперспринт по спортивному ориентированию.

25 декабря

В 13 часов в шахматно-шашечном клубе (ул.Братская, 9) – новогодний блицтурнир по шашкам.

В 14 часов в филиале № 2 МБУ «ЦБС» (ул.Коммунистическая, 2) пройдёт мероприятие «Новогоднее кино».

В 15 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) состоится новогодний утренник «К нам приходит Новый год».

В 16 часов в Городском дворце культуры – концерт заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, народного хореографического театра-студии «Солнышко».

В 17.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится презентация книги профессора Д.П.Самородова «Вожди и идеологи Крылатой гвардии».

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