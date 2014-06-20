Иногда салюты бьют по людям
Как избежать проблем
Совсем немного осталось до новогодних праздников, которые наш народ всегда отмечает с большим размахом. Чтобы оставить самые лучшие воспоминания, используются всевозможные пиротехнические средства. Но очень часто, когда люди забывают про безопасность, праздник заканчивается трагедией.
Пиротехнику следует приобретать в специализированных магазинах. При выборе продукта необходимо внимательно изучить его: помимо срока годности нужно обратить внимание на компанию и страну, в которой он изготовлен. Чаще всего низкая цена не соответствует стандартам качества. Перед покупкой товара необходимо обратить внимание на его упаковку. Она не должна иметь ни малейших дефектов: трещин, помятостей, дырок и т.п. Находясь в магазине, вы вправе потребовать у продавца предъявить сертификат о качестве товара.
Перед использованием продукта необходимо тщательно изучить инструкцию по эксплуатации, чтобы чётко знать о безопасном для запуска расстоянии, количестве снарядов, правилах установки и т.п.
Если предстоит запустить ракету, то её не нужно прочно фиксировать в снегу. Она просто может не взлететь, и взрыв произойдёт на земле, что очень опасно. Батарею нужно плотно зафиксировать, чтобы она не перевернулась. Плотно фиксировать нужно также огненные фонтаны и римские свечи. Петарды и все остальные пиротехнические изделия нужно подрывать только там, где нет скопления людей.
Если вы запалили фитиль, а фейерверка не последовало, ни в коем случае не подходите к изделию. Последствия могут быть печальными, поэтому гораздо разумнее будет запустить запасной фейерверк.
Запомните одно простое правило: не подходите к пиротехническим изделиям, даже если они уже исполнили своё назначение. Жизнь всегда дороже!
Использование пиротехники — это замечательное дополнение к празднованию Нового года. Но чтобы впечатлить гостей и самому получить массу положительных эмоций, постарайтесь соблюдать правила безопасности.
Р.КАШАФУТДИНОВ,
старший инспектор Стерлитамакского межрайонного ОНДиПР