К юбилею башкирского комсомола

Вышла энциклопедия о союзе молодёжи

В прошлое нельзя возвращаться, но его нужно помнить. Именно этому, на мой взгляд, служит научно-справочное издание – энциклопедия «Башкирский комсомол».

Над книгой трудились не только сотрудники научно-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия», но и большой круг ветеранов комсомола. Отрадно, что освещение истории комсомола Башкортостана практически начинается с нашего города, где, как известно, прошёл первый съезд РКСМ. С этим же связан материал о нашей городской комсомольской организации, объём которого намного превышает информацию о других городских и районных организациях, включая уфимскую. Благодаря книге «Юность комсомольская моя» в энциклопедии оказалось немало наших фотографий. С 1940 по 1990 годы названы все 24 первых секретаря горкома комсомола. В биографических статьях даны сведения о комсомольских работниках города, которые в последующем продолжили трудиться на ответственных должностях партийной, государственной и хозяйственной работы.

Среди них – первые секретари М.И.Минеев, М.К.Резбаев, Е.И.Крюков, Н.Н.Пуставит, Н.Ф.Исачкин, А.К.Шарипов, Р.М.Биканасов, И.И.Булатов, М.Ш.Магадеев, секретарь обкома ВЛКСМ Н.Н.Пищаева, секретари горкома комсомола Р.Х.Жданов и М.Г.Хакимов, секретарь комитета комсомола станкозавода им.Ленина, депутат Госсобрания РБ Ф.Г.Хасанов, делегат 16 съезда ВЛКСМ С.М.Чурова, секретарь комитета комсомола ПО «Сода» П.Н.Харитонов.

В разделе «Воспоминания» – обширный материал Н.Н.Пищаевой, которая начала работу в комсомоле в качестве секретаря школьной комсомольской организации в Стерлитамаке, в дальнейшем была секретарём горкома и Башкирского обкома ВЛКСМ, с 1971 года работала в ЦК комсомола, на различных государственных должностях СССР и России, завершила трудовую деятельность в 1998 году в администрации Президента России.

Содержательное, отлично оформленное издание является достойным подарком к исполняющемуся в 2018 году столетию ВЛКСМ.

М.ХАКИМОВ

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