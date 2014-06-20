Как жить близким?

Если член вашей семьи психически нездоров

Человеку с психическим заболеванием поставлен диагноз. Что делать? Как правильно вести себя? Куда и к кому обращаться? Такие вопросы возникают у родственников каждого психически больного пациента. Об этом мы беседуем с заведующей медико-реабилитационным отделением Республиканской психиатрической больницы № 2 МЗ РБ г.Стерлитамака Дилей Махмудовной Утегеновой.

– В семье появился психически нездоровый человек. Как должны вести себя его близкие, чтобы контролировать ситуацию и помогать медикам?

– Процесс биопсихосоциальной реабилитации – это кропотливый, непрекращающийся, ежедневный труд и пациента, и его окружения, и профессионалов этой области. Нельзя надеяться только на врача и лекарство, в процесс выздоровления должны быть включены все, кто заинтересован в его благополучном исходе.

Несомненно, каждая ситуация требует персонального подхода, но существуют рекомендации, которые являются базовыми и подойдут для каждой семьи, оказавшейся наедине с душевной болезнью близкого человека. Помните, что во многом от вашего желания и отношения к происходящему, от того, насколько вы заинтересованы в оказании помощи близкому человеку, будет зависеть не только успех лечения, но и вероятность возвращения вашего родственника к привычной жизни.

– Существуют какие-либо конкретные рекомендации для родных психически больного человека?

– Конечно. Во-первых, несмотря на различные проявления болезни, любите своего близкого. Он, как и прежде, достоин вашего уважения. Цените его индивидуальность. Больному тяжело смириться со своим состоянием, как и вам. И не нужно никого винить в том, что произошло.

Принимайте своего родственника таким, каков он в данный момент времени, а не таким, каким вы привыкли видеть его до болезни. Не спешите ждать изменений в лучшую сторону. Процесс восстановления здоровья может быть длительным. Не думайте о том, чего не можете изменить. Признайте болезнь как таковую. Закройте глаза на проблемы поведения больного. Пересмотрите свои ожидания. Если часто испытываете боль или обиду, значит, вы слишком погружены в болезнь близкого. Чаще общайтесь с друзьями, делитесь с ними своими мыслями и чувствами о сложившейся ситуации. Попросите совета у людей, столкнувшихся с подобной проблемой.

Необходимо принимать активное участие в выздоровлении родственника. Старайтесь контролировать приём назначенных доктором препаратов, следите за тем, чтобы больной ни при каких обстоятельствах самовольно не прекращал лечение. Всегда говорите с ним спокойно, медленно, уверенно, короткими понятными предложениями. Регулярно посещайте врача-психиатра. Заранее подготовьте и запишите вопросы перед консультацией специалиста.

– Может ли родственник больного вовремя заметить начало обострения? И как на него правильно реагировать?

– Внимательно следите за динамикой психического состояния вашего родственника, чтобы заметить начало обострения болезни. Важно знать и понимать, что изменения в поведении, суждениях, высказываниях, нарушении сна – это зачастую не реакция на действительность, а признаки ухудшения психического состояния. Следите за признаками проявления у него жестокости. И, конечно, не должно быть никакого алкоголя или наркотиков. Они усугубляют состояние душевнобольного.

Сопровождайте близкого человека по жизни. Мягко, ненавязчиво ведите его в нужном направлении. Помогайте принимать сложные решения. Помните, что он по-прежнему очень нуждается в подтверждении своей значимости со стороны родных и близких, нуждается в вашем уважении к его собственным решениям и желаниям.

Быт и досуг больного должны быть организованы таким образом, чтобы его жизнь была максимально упорядоченной, а риск внезапных и неожиданных перемен сведите к минимуму. Покой – основное правило для минимизации рисков обострения. Но и излишнее попечительство не пойдёт на пользу. Предоставьте, насколько возможно, самостоятельность больному, но дайте понять, что всегда можете прийти на помощь.

– Можно ли нагружать больного какой-либо деятельностью? Или лучше ничего от него не требовать?

– Стимулируйте больного к активному образу жизни. Если психически больной родственник продолжает трудиться, помогите ему сохранить работу. Важно не утратить привычный круг общения. Но избегайте чрезмерного стимулирования и повышенных требований. Не переусердствуйте, избегайте волнительных, стрессовых для больного ситуаций.

Побуждайте вашего родственника к различным видам творческой деятельности. Поощряйте его за активность.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 декабря 2016 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104