Киноафиша

Уважаемые гости!

С 22 по 28 декабря

Обычные пригласительные билеты не действуют на “Изгой-один. Звёздные войны”, “Ёлки 5”, “Дед Мороз. Битва магов”, “Три богатыря и Морской царь”, “Пассажиры”

«Детский билет» действует на:

“Моана”, “Ёлки 5”, “Дед Мороз. Битва магов”, “Три богатыря и Морской царь”

подробности в кассе кинокомплекса

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104