Когда веришь в чудо

Современная история и старая добрая сказка

Каждый ребёнок ждёт Нового года с надеждой на чудеса. И они случаются. Вот и для 150 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья во Дворце пионеров и школьников было организовано настоящее новогоднее представление.

В зале ребята посмотрели театрализованное шоу, в сюжете которого переплелись современная история про Снеговика и ревнивую Снежинку и старая добрая сказка «Бременские музыканты». В нём шайка разбойников выкрала Петуха, чтобы отменить приход Нового года. Но силы зла, как всегда, потерпели поражение: символ наступающего года был возвращён в ряды музыкантов из Бремена, а Дед Мороз со Снегурочкой пришли на праздник, чтобы вместе с ребятами закружиться в хороводе вокруг красавицы-ёлки.

Для детей-инвалидов, многих из которых во Дворец привели под руки или принесли на руках родители, такие праздники – свет в окошке. Дети обычно ждут их с нетерпением, как ждал 15-летний Ильдар, у которого с рождения тяжёлая форма ДЦП.

– Мы приходим на такую ёлку уже седьмой год, – говорит мама Ильдара Эльвира Фанировна. – И всякий раз сын волнуется, готовится к этому событию всю неделю. Здесь наши дети радуются наступающему празднику, а мы, взрослые, получаем возможность пообщаться друг с другом. Спасибо за это организаторам!

А часом позже Дворец пионеров принимал новых гостей – в его стенах прошла новогодняя ёлка для детей-сирот.

М.СЕРГЕЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104