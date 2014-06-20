Когда веришь в чудо
Современная история и старая добрая сказка
Каждый ребёнок ждёт Нового года с надеждой на чудеса. И они случаются. Вот и для 150 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья во Дворце пионеров и школьников было организовано настоящее новогоднее представление.
В зале ребята посмотрели театрализованное шоу, в сюжете которого переплелись современная история про Снеговика и ревнивую Снежинку и старая добрая сказка «Бременские музыканты». В нём шайка разбойников выкрала Петуха, чтобы отменить приход Нового года. Но силы зла, как всегда, потерпели поражение: символ наступающего года был возвращён в ряды музыкантов из Бремена, а Дед Мороз со Снегурочкой пришли на праздник, чтобы вместе с ребятами закружиться в хороводе вокруг красавицы-ёлки.
Для детей-инвалидов, многих из которых во Дворец привели под руки или принесли на руках родители, такие праздники – свет в окошке. Дети обычно ждут их с нетерпением, как ждал 15-летний Ильдар, у которого с рождения тяжёлая форма ДЦП.
– Мы приходим на такую ёлку уже седьмой год, – говорит мама Ильдара Эльвира Фанировна. – И всякий раз сын волнуется, готовится к этому событию всю неделю. Здесь наши дети радуются наступающему празднику, а мы, взрослые, получаем возможность пообщаться друг с другом. Спасибо за это организаторам!
А часом позже Дворец пионеров принимал новых гостей – в его стенах прошла новогодняя ёлка для детей-сирот.
М.СЕРГЕЕВА