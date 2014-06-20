Кузница инженерных кадров

Стерлитамакский филиал УГНТУ отметил своё 60-летие

Учебный процесс непрерывен. Находясь в самой гуще этого процесса, студенты и преподаватели чувствуют изменения, год за годом происходящие в родном вузе. Более масштабна – им есть с чем сравнивать – оценка бывших сотрудников и выпускников. Но и тут к объективной точке зрения примешивается ностальгия. Впрочем, юбилеи учебных заведений тем и замечательны, что позволяют мысленно путешествовать во времени.

Известные учёные, представители администрации города, руководители головного вуза, а также выпускники разных лет были желанными гостями на праздновании 60-летия Стерлитамакского филиала УГНТУ. Фойе первого этажа удивляет тишиной. О мероприятии напоминают лишь вежливые студенты-волонтёры. Но уже на втором этаже мы видим гостей – выпускников 1979 года, обучавшихся по специальности «Машины и аппараты химических производств». Один из них, Фанир Абдрафиков, подарил университету фотографию своей группы.

– Несмотря на то, что мы были заочниками, к учёбе относились очень серьёзно, – говорит Абдрафиков. – Если уж пропускали лекции, то обязательно брали у товарищей конспекты и переписывали их по ночам. К дипломной работе готовили по 12-15 ватманов чертежей. Нелегко было, зато нефтяной институт дал нам твёрдые знания, позволявшие решать инженерно-технические задачи любой сложности.

По словам Абдрафикова, дипломы инженеров-механиков открыли его однокурсникам дорогу в жизнь. Сам Фанир Фахретдинович 20 лет отработал в Новом Уренгое, строил завод по переработке газового конденсата. В 2004 году почётный мастер газовой промышленности вышел на пенсию и вернулся в Стерлитамак.

В переходе между корпусами разместились фотовыставка «Нам уже 60!» и аллея предприятий-партнёров вуза. На третьем этаже гостей ждал музей боевой славы. Под стеклом – найденные в поисковых экспедициях ржавые каски, сапёрные лопатки, фляжки. Солидное место занимает пулемёт Дегтярёва. Экскурсию по музею проводит старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Рафиль Загыртдинов, возглавляющий поисковую группу «Обелиск». Группа ищет останки, личные вещи пропавших без вести бойцов. По находкам эксперты пытаются установить личности погибших. Снимки из Новгородской области иллюстрируют непростые условия, в которых трудятся поисковики.

Тесная интеграция образования, научной деятельности и производства подтверждается сертификатами, патентами на изобретения, уникальной методической литературой, представленной на выставке достижений СФ УГНТУ. Возле учебных пособий застаём П.Н.Михайлова. Ведущий научный сотрудник филиала института стратегических исследований Павел Никонович указывает на обложки пособий с именами своих коллег и знакомых.

– В нефтяном университете работали мои друзья, кого-то уже нет с нами, – грустит Михайлов. – Но их дело продолжают ученики. У наших филиалов достаточно тесные научные контакты: мы регулярно обмениваемся опытом, совместно работаем на выпускных комиссиях. К тому же, в середине 70-х я преподавал тут математику. Специалистов тогда не хватало, и в нефтяной приглашали людей из пединститута. Интересно, что ставка преподавателя здесь была выше. Вуз не такой большой, как филиал БашГУ, но для города он незаменим.

Доктор технических наук, профессор Николай Алексеевич Артамонов специально прибыл на 60-летие своей альма-матер из Москвы. Он учился на дневном отделении, а завершал образование в Уфе – в то время технологов после двух курсов отправляли в головной вуз. После защиты диссертации вернулся в город на Стерле и 11 лет преподавал в филиале.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 декабря 2016 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104