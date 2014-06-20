Минимум риска

Застройщиков обяжут платить взносы в Фонд защиты дольщиков

На базе агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по поручению Правительства Российской Федерации создана унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 1310 «О защите прав граждан – участников долевого строительства», которое определяет порядок работы фонда и управления денежными средствами, внесёнными в фонд застройщиками, подписано Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым.

Фонд защиты прав граждан создан для разработки прозрачного механизма защиты прав и интересов дольщиков в случае банкротства застройщиков, в том числе путём финансирования завершения строительства. «Нынешнее страхование не защищает участников долевого строительства. С 1 января 2017 года в отношении новых объектов строительства застройщики будут делать взносы в Фонд защиты прав граждан. Это гарантия минимизации рисков, в отличие от нынешней системы, где страхование не работает», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

С 1 января 2017 года застройщики по всем новым объектам будут отчислять взносы в фонд в размере одного процента от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве либо суммарно от всех договоров в доме. Если ранее часть договоров уже была застрахована в страховой компании, взносы в фонд платить не следует. Средства фонда не будут тратиться на проблемы прош-

лых лет. Он позволит в будущем гражданам чувствовать себя более защищёнными и больше инвестировать в жильё на стадии строительства.

В течение первого полугодия 2017 года будет разработана система оценки надёжности застройщиков жилья, которая позволит ввести дифференцированные тарифы для застройщиков.

На момент регистрации договора участия в долевом строительстве в органе регистрации прав у застройщика должно быть положительное заключение контролирующего органа и осуществлён взнос в фонд. При этом не требуется внести взнос сразу за весь дом. У застройщиков будет возможность делать взносы с каждого договора участия в долевом строительстве. Кроме того, перечисление денежных средств в фонд может быть не привязано к конкретному договору, а вносится застройщиком в виде авансового платежа, из которого будут резервироваться средства в отношении каждого договора по конкретному застройщику при поступлении запроса из органа регистрации прав.

Фонд защиты прав дольщиков будет выступать арбитражным управляющим в делах о банкротстве застройщиков. Средства фонда в случае банкротства застройщика будут использоваться на выплату возмещения гражданам – участникам долевого строительства или на мероприятия по финансированию завершения строительства объекта. Это может быть финансовая помощь либо заём новому застройщику, который примет на себя обязательства по завершению строительства.

Между тем, в Башкортостане обманутых дольщиков могут приравнять к льготникам. Депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ предлагают расширить формы поддержки граждан и внести соответствующие изменения в законодательство.

Граждан, которые вложили деньги в строительство и были обмануты, предлагают включать в особый реестр. На основании этого они смогут в дальнейшем купить квартиру по льготной цене – 35 тысяч рублей за «квадрат». Согласно действующему законодательству, такой привилегией пока пользуются только льготные категории граждан и участники госпрограмм.

Члены комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию рекомендовали законопроект к принятию в окончательном чтении. Эксперты полагают, что жители Башкирии начали рисковать, покупая «дешёвое» жильё после объявленной Правительством РБ кампании помощи обманутым дольщикам. В Уфе действительно за минувшие два года были достроены дома в жилых комплексах «Солнечный» и «Зелёный берег», брошенные застройщиками. Уверенность граждан, что государство возьмёт на себя их риски в случае строительного фиаско, породила новую волну обманутых горе-инвесторов, пожелавших получить жильё в обход законных норм и правил.

Но в законе чётко оговорено, при каких условиях муниципалитет может достроить брошенные дома: в случае, если люди заключали договоры долевого участия и оформили своё право на будущие квартиры в Росреестре. В любом другом случае, если чиновники станут выделять бюджетные средства или бесплатные земли инвесторам, готовым достраивать дом, такое правонарушение будет караться, в том числе и в уголовном порядке.

Подготовила Альбина РАХИМОВА

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