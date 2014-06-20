Не давать плесени шанса

Опасно ли её появление на пищевых продуктах?

Плесень встречается довольно часто, но человек не относится к ней как к злейшему врагу, от которого нужно непременно избавляться. В большинстве случаев люди думают, что плесень безобидна. Однако это не так, поскольку она несёт в себе скрытую угрозу. И отдельные формы плесени довольно опасны. Об этом мы сегодня говорим с врачом по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Галиной Петровной Тарзимановой.

– Что же такое плесень?

– Это микроскопические грибы, которые живут на продуктах растительного и животного происхождения. Она произрастает от крошечных спор, находящихся в воздухе. Когда они оказываются на влажной поверхности продуктов, начинает образовываться плесень.

– Можно ли срезать плесень с продукта и употребить его в пищу? Некоторые хозяйки поступают так с покрытыми плесенью сыром, хлебом, другими пищевыми продуктами.

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно представить, что происходит внутри продукта, где плесень зарождается. Она состоит из множества клеток, которые образуют длинные нити, проникающие вглубь пищевых продуктов.

Если на поверхности пищи появилась обильная плесень, это значит, что её корни ушли глубоко. В опасных видах плесени ядовитые вещества находятся в корнях и вокруг них. В некоторых случаях ядовитые вещества распространяются по всему продукту. Хотя большинство видов плесени предпочитает тепло, многие из них могут расти и при температурах холодильной камеры. Плесень лучше других микроорганизмов устойчива к соли и сахару и может расти в холодильнике на варенье, мясе, колбасе и других продуктах. Учёным удалось обнаружить, что некоторые формы плесени способны вырабатывать микотоксины. Они являются ядовитыми веществами, а найти их можно в основном на орехоплодных и зерновых культурах. Кроме того эти грибы могут развиваться на яблоках, сельдерее, в виноградном соке и прочих продуктах. Микотоксины вызывают тяжелейшее отравление, которое угнетает иммунитет, повреждает почки, печень, нервную и кровеносную системы, желудочно-кишечный тракт.

– Как предотвратить рост плесени?

– Чистота жизненно необходима. Споры плесени из заражённой пищи могут скап-

ливаться в вашем холодильнике, губках и салфетках.

Протирайте внутреннюю поверхность холодильника содовым раствором (одна чайная ложка соды на литр воды). Затем протрите всё чистой водой и дайте высохнуть. Счистите видимую чёрную плесень на резиновых обшивках хлорсодержащим раствором.

Чаще меняйте салфетки, полотенца, губки и держите их в чистоте. Запах плесени от этих предметов означает, что они распространяют её повсюду. Выбрасывайте то, что невозможно отмыть или отстирать. Поддерживайте уровень влажности в доме ниже 40 процентов.

Не покупайте заплесневелые продукты, для этого тщательно осмотрите их перед покупкой. Проверьте консервированные продукты в стеклянных банках. Обратите внимание на стеблевые части свежих овощей и фруктов. Не стоит покупать битые овощи и фрукты.

– Можно ли защитить пищу от плесени?

– Следует закрывать готовую пищу плёнкой, чтобы защитить её от спор плесени из воздуха. Выкладывайте скоропортящуюся пищу из открытых консервных банок в чистые контейнеры и немедленно ставьте их в холодильник. Не оставляйте скоропортящиеся продукты вне холодильника более чем на два часа. Храните остатки пищи не более 3-4 дней, чтобы плесень не успела вырасти.

– Как обращаться с заплесневелыми продуктами?

– Не нужно давать плесени шанс. Не покупайте много продуктов и не храните их подолгу. Не нюхайте заплесневелый продукт! Это может вызвать респираторные заболевания. Если продукт питания покрыт плесенью – выбросите его, предварительно завернув или поместив в маленький пластиковый пакет. Выбрасывайте заплесневелый продукт только в закрывающиеся мусорные контейнеры. Немедленно вымойте холодильник или шкафчик, где находился испорченный продукт.

Плесень – это вид грибов, который имеет свойство дышать и размножаться. Продукты, на которых она появляется, не следует употреблять в пищу, так как это может стать причиной целого ряда заболеваний от аллергии до отита и пищевого отравления.

Беседовала М.СЕРГЕЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104