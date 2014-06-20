«Ночной директор»

О силе привычки и верности профессии

В декабре, как известно, наступают самые короткие дни. Обманутые солнечной погодой, мы выходим на улицы, чтобы успеть прочувствовать серебряное очарование зимы. Великолепие деревьев, укутанных снежной шалью, леденеет в прозрачно-морозном воздухе. Красиво, но холодно.

Мы спешим вернуться домой, поближе к отопительным батареям. Солнце очень рано убегает в закат, но в комнатах светло. Бежит по проводам ток, и мы с удовольствием пользуемся электроприборами. Важнейшие блага цивилизации – тепло и свет в наших домах – обеспечивают сотрудники энергетической отрасли.

Ряд мониторов, документация, телефоны и большая технологическая схема за спиной – Алексей Михайлович Табаков показывает своё рабочее место. Именно здесь контролируются процессы выработки электричества и тепловой энергии. Алексей Табаков – начальник смены электростанции Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, ныне входящей в структуру Башкирской генерирующей компании.

Энергетика – сложная, но увлекательная область человеческой деятельности. Алексей Михайлович вспоминает, что в детстве, как многие деревенские мальчишки, грезил профессиями водителя и пилота. Но, приехав в столицу республики из родного Благовещенского района, случайно зашёл в Уфимский энергетический техникум. Встретил там землячку, которая надоумила Табакова подать документы на теплотехника. А через несколько лет молодого дипломированного специалиста направили в Стерлитамак.

Алексей Михайлович трудится на станции с апреля 1979 года. Начинал машинистом водогрейных котлов, затем был старшим машинистом, начальником смены котло-турбинного цеха… Последние 29 лет работает начальником смены. В марте этого года ему исполнилось 60 лет.

– Вроде бы недавно устроился, а уже пенсионер, – улыбается Табаков. – Начальник смены отвечает за всё: пуск, остановку, подогрев котлов. За экономичный расход ресурсов, выдерживание графиков отпуска тепла и электроэнергии – Уфа нам задаёт параметры, надо их соблюдать. Например, мы вырабатываем 202 МВт электроэнергии, из них на нужды станции берём 17 МВт, остальное идёт в систему потребления.

Алексей Михайлович мониторит все производственные процессы. Недаром в выходные и праздники начальник смены считается главным на станции, «ночным директором». Ответственность большая – под его контролем работа питательного узла, лабораторные экспресс-анализы.

– Сейчас нам уже проще, – говорит Алексей Табаков. – Более десяти лет назад на ТЭЦ провели модернизацию. Установили видеокамеры, направленные на групповые щиты. Любое нарушение цикла, тем более аварию, скрыть невозможно – параметры котлов, турбин, химцеха выведены на компьютеры, информация сохраняется в течение года. Эти же параметры видит уфимское руководство. Если заметят какое-нибудь отклонение, тут же звонят на станцию, выясняют причину.

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ отапливает 60 процентов города. Основное топливо для производства электроэнергии и тепла – природный газ. Но при температуре ниже минус 25 градусов частично используется мазут. Это делается для того, чтобы не выйти за лимитированные пределы расхода газа.

– Без каких качеств нельзя обойтись начальнику смены? – спрашиваю у Табакова.

– Надо досконально изучить производственные процессы и уметь оперативно принимать решения. Допустим, поступает задача увеличить объёмы подачи пара. Нужно быстро решить – как загрузить котлы, какие. При этом сэкономить топливо, не сбить другие параметры. Когда всё отлажено, то и работать приятно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 декабря 2016 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104