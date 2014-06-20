Новый год без хлопот

Соблюдайте осторожность, чтобы не омрачить праздничные дни

Новогодние праздники — это всегда веселье и развлечения. Но помимо многочисленных удовольствий в эти дни повышаются и многочисленные риски. Чтобы благополучно пережить зимние каникулы, и взрослым, и детям нужно соблюдать осторожность.

Утренники и корпоративы

Канун Нового года — горячая пора для кафе, ресторанов, домов культуры и других заведений, в которых проводятся новогодние утренники, банкеты, концерты, корпоративы. Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года, унесший жизни 156 человек, потряс всю страну и показал, к чему может привести халатность.

Чтобы праздничные дни не были омрачены чрезвычайными ситуациями, спасатели республики контролируют ситуацию в местах с массовым пребыванием людей, хранение и реализацию пиротехники, а также напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ, пожарные обеспечивают безопасность как крупных мероприятий («елки» во Дворцах культуры, концертных залах и театрах), так и небольших «утренников» в детских садах, школах и районных центрах досуга. С персоналом проводятся инструктажи о мерах и правилах пожарной безопасности и осмотры помещений. Под контролем пожарных устанавливаются декорации, электрооборудование и, конечно же, самый главный символ праздника — елка.

У мест проведения праздничных мероприятий дежурство несут бойцы муниципальных и федеральных пожарных частей, а внутри зданий — инженерно-инспекторский состав, который в случае возникновения нештатной ситуации проведет эвакуацию гостей.

Помимо детских «елок», огнеборцы дежурят на всех новогодних мероприятиях и будут обеспечивать пожарную безопасность массовых гуляний на протяжении всех праздничных дней.

— Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан организован комплекс надзорно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей на объектах, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, — комментирует государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору Рустам Исламов. — Всего взято на учет 287 объектов, на которых планируется проведение детских праздников, 79 мест реализации и 3 места хранения пиротехнических изделий. На всех задействованных объектах будут организованы дежурства. В целях усиления мер безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников ГУ МЧС России по РБ переведено на усиленный режим несения службы.

Безусловно, и сами посетители не должны терять бдительности. Обратите внимание на наличие в здании огнетушителей, планов эвакуации, запасных выходов. Если же в программе праздника, проходящего в помещении, заявлены пиротехнические, огненные шоу — это явный знак, что такое мероприятие посещать не стоит.

Пиротехника только на улице

Главное управление МЧС России по РБ предупреждает, что при неправильном использовании пиротехники может произойти пожар со всеми вытекающими последствиями. Помните, пиротехническими изделиями запрещено пользоваться в помещениях, зданиях и сооружениях любого назначения.

Если предполагается запуск фейерверков во время массового гуляния, то администрация района или сельского поселения заранее определяет место. Размер площадки должен

соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередачи. Категорически запрещается запускать пиротехнику при постоянном или порывистом ветре. Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так-же небезопасно! Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и разрываться в опасной близости от зрителей.

Естественно, особую осторожность нужно соблюдать при самостоятельном использовании пиротехники. Чтобы избежать травм, необходимо не только строго соблюдать правила пользования, но и приобретать исключительно сертифицированную продукцию.

Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах. Точки продажи не могут находиться в жилых домах, лотках, киосках, тем более не следует покупать всевозможные петарды и даже бенгальские огни с рук. Запрещена продажа пиротехники лицам младше 16 лет.

Обращайте внимание на срок годности. Этикетка и инструкция должны быть с четким текстом на русском языке и предупреждать об опасности, также обязательно указывается изготовитель, импортер, информация о сертификации. Все названия и серийные номера на изделии и в инструкции должны совпадать. Упаковка должна быть целой, сухой и немятой.

Хранить пиротехнику нужно в закрытом, сухом месте, например, на застекленном балконе. При поджоге нельзя наклоняться над петардой. Если ракета не взорвалась, не подходите к ней раньше, чем через две минуты. Все, что не взорвалось, лучше собрать и залить водой. И, конечно, не доверяйте запуск детям, а также людям, находящимся в состоянии опьянения.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 декабря 2016 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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