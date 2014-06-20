Объявление

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопическ ой регистрации в Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 14 июля 2012 года №696, а так же в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 1998 года №128-ФЗ «О государственной дактилоскопическ ой регистрации в Российской Федерации», Управления МВД России по городу Стерлитамаку оказывает государственную услугу по добровольной дактилоскопии граждан, зарегистрированн ых на территории города Стерлитамак.

Адрес: г.Стерлитамак, проспект Ленина, 5. Дежурная часть.

Режим приема граждан: понедельник-пятн ица с 9.00 часов до 18.00 часов (обед с 13.00 часов до 14.00 часов)

Контактный телефон: 8(3473) 20-45-31, 8(3473)20-45-34

Единый портал государственных услуг: https://www.gosu slugi.ru/

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