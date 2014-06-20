Педагог года

В главной роли – талант и эрудиция

Какое состязание может сравниться с нашим традиционным конкурсом «Педагог года»? Где ещё можно встретить столько одарённых людей, увидеть уникальные уроки и мастер-классы, поспорить на диспутах? И неслучайно праздничное настроение, несмотря на волнение, сопровождает конкурсантов, жюри и болельщиков на протяжении всего конкурса.

В этом году популярный конкурс «Педагог года-2017» начался с волшебной сказки. Откопали школьники старинный кувшин. Дальше всё покатилось по рельсам известного сюжета: джинн по имени Хоттабыч попробовал вписаться в современные реалии. Не получилось. Эрудиции и знаний не хватило. Решил позаниматься у самых лучших учителей. Осталось только найти их. Так началось традиционное соревнование, состоящее из четырёх конкурсов: школьных педагогов, учителей башкирского и татарского языков, педагогов дополнительного образования и воспитателей детских садов.

На сцену вышли молодые прекрасные женщины – одна краше другой. Возникло сомнение: а не конкурс ли это красавиц? Так можно было подумать, если бы не молодые люди под стать прекрасным дамам – Александр Камалетдинов (учитель математики лицея № 1) и Александр Михайлов (учитель физкультуры школы № 4). Впереди всех ждали испытания, где внешность отходила на второй план. Главную роль играли талант, эрудиция и коммуникабельность. Уроки, мастер-классы, самоанализ, защита образовательных проектов, открытая дискуссия требовали собранности, сосредоточенности и солидного профессионального багажа.

Но вот все этапы пройдены. Торжественное закрытие конкурса превратилось в яркий праздник молодости и красоты. Церемония награждения прерывалась концертными номерами. Все артисты – школьники. Это ли не лучшая аттестация учительского труда? Хороши ребята из гимназии № 2! Шуточная русская песня в их исполнении походила на мини-спектакль – весёлый и красочный. Не уступали гимназистам девочки-плясуньи из школы № 12. Ансамбль «Фламинго» как всегда был вне конкурса.

В этом году конкурсанты собрали богатый урожай. Первые призы – цветы и подарки – им вручили коллеги. Затем награждали победителей номинаций – «За творчество и вдохновение» (С.Б.Камалова – гимназия

№ 4 и М.М.Сопова – д/с № 5); «За профессионализм» (А.А.Шухардина – школа № 33 и Т.В.Токарева – д/с № 78); «За педагогическое творчество» (Р.Р.Янышева – гимназия № 2 и Л.Р.Лупаина – д/с № 8); «Педагогический дебют» (А.Ш.Камалетдинов – лицей № 1 и М.В.Чижевская – школа № 7).

Педагогом года системы дополнительного образования стала Екатерина Вячеславовна Нуриахметова из ЦВР «Надежда». Воспитателем года – Р.Х.Мусина из д/с № 21. Учителем года башкирского языка и литературы – Б.Я.Каепкулова из лицея-интерната № 2.

Учителем года-2017 жюри признало преподавателя информатики первой квалификационной категории школы № 1 Е.А.Першину.

Кульминация праздника – вручение Гран- при. Его завоевала учитель географии высшей квалификационной категории школы № 20 Р.А.Жданова. По признанию учеников и коллег, Римма Асхатовна – преподаватель особенный. Её уроки – это конструктивный диалог учителя и ученика. Современному педагогу очень трудно из огромного потока разнообразной информации выбрать самое важное и доступное для восприятия. «Закрепить полученные знания, сделать их полезными для практической жизни – основная задача учителя», – считает Римма Асхатовна. Отсюда вытекает её авторская методика, основанная на старинной китайской мудрости: «Я слышу – я забываю. Я вижу – я запоминаю. Я делаю – я понимаю».

– Ученик развивается, когда действует сам. И думает, и чувствует, и делает, – говорит Римма Асхатовна. – Мой принцип – учить детей так, чтобы захотел учиться каждый. Вместе идти вперёд и не останавливаться на достигнутом.

В заключение праздника начальник отдела образования администрации города М.В.Григорьев поздравил и поблагодарил всех участников за отвагу, смелость и трудолюбие, а информационно-методический центр и руководителей учебных заведений – за отличную организацию и проведение конкурса. И выразил надежду, что и в республиканском педагогическом конкурсе победа будет наша.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104