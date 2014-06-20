Подписано новое соглашение

Учтены все предложения сторон

Координаторы сторон социального партнёрства – глава городской администрации В.И.Куликов, председатель территориального объединения организаций профсоюзов Стерлитамака Т.Р.Гайткулов и представитель объединения работодателей городского округа И.К.Шарипов – подписали территориальное трёхстороннее соглашение на 2017-2019 годы.

Территориальной трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений были рассмотрены вопросы развития социального партнёрства, эффективности контроля за соблюдением трудового законодательства в организациях города.

– Сегодня главным механизмом, неоднократно доказавшим свою эффективность, стало участие профсоюзов в работе территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая действует уже одиннадцать лет, – подчеркнул в своём выступлении Тагир Гайткулов. – Профсоюзы Стерлитамака самым тщательным образом подходят к этой ответственной работе. Мы понимаем: чем актуальнее поднимаются вопросы, чем острее будет раскрыта проблема и доведена до социальных партнёров, тем выше вероятность её положительного решения.

Хотелось бы заметить, что действенность этих решений была выше при наличии легитимного объединения работодателей. В Стерлитамаке действует совет директоров, который принял решение участвовать в трёхсторонней комиссии и выдвинул своих представителей, но вот объединения работодателей, как того требует закон, так и нет. Поэтому когда трёхстороння комиссия приглашает руководителя какого-нибудь предприятия на заседание, чтобы узнать, к примеру, почему не индексируется заработная плата, то в лучшем случае можно услышать: «Я не хозяин, мне что сказали, то я и делаю…». В связи с этим профсоюзная сторона трёхсторонней комиссии уже неоднократно поднимала вопрос о вынесении этой проблемы на государственный уровень, чтобы обязать учредителей (акционеров) присутствовать на заседаниях по приглашению комиссий. Владимир Куликов высказался весьма определённо: «Нужно работать с собственниками предприятий и именно им адресовать письма с претензиями, предложениями и рекомендациями трёхсторонней комиссии».

Кстати, рассмотрение вопросов оплаты труда всё-таки приносит положительные результаты: если в 2015 году заработную плату проиндексировали до требуемого уровня 50 процентов работодателей (от общего числа участвующих в мониторинге), то в текущем году такой процент вырос до 66.

Межведомственная комиссия по вопросам увеличения доходного потенциала бюджета городского округа заслушивает нерадивых работодателей, участвует в рейдах по предприятиям и организациям, строительным площадкам и торговым центрам с целью выявления нарушений в области трудового законодательства, выплат заработной платы «в конвертах». Работа по легализации трудовых отношений успешна: в 2015 году комиссией было легализовано 5657, а за девять месяцев 2016 года – 3379 работников.

Вместе с прокуратурой и территориальным отделом Министерства труда и социальной защиты населения профсоюзы участвуют в проверках предприятий и организаций по жалобам работников (профсоюзы принимают жалобы не только от членов профсоюза).

Также совместно с территориальным отделом Министерства труда и социальной защиты населения ведётся постоянный мониторинг заключённых на предприятиях и в организациях города коллективных договоров с целью недопущения сокращения льгот и гарантий.

По словам начальника территориального отдела Минтруда РБ Ларисы Запромётовой, самое большое количество нарушений законодательства допускается в части охраны труда и обеспечения его безопасных условий. Всего же за одиннадцать месяцев текущего года в ходе проверок и обследований выявлено 763 нарушения законодательства. Неслучайно Владимир Иванович Куликов предложил публиковать информацию о выявленных нарушениях не только на сайте администрации городского округа, но и в СМИ.

Члены территориальной трёхсторонней комиссии утвердили план работы на 2017 год.

Олег ПЕРШИН

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