Ребятам от депутатов

Вручили награды за труд и талант

315 юных стерлитамакцев погрузились в новогоднее волшебство, посетив городскую депутатскую ёлку. В ГДК пришли отличники учёбы, триумфаторы школьных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. По традиции (праздник устраивают третий год подряд) пригласили детсадовцев – победителей экологической акции «Ёлочка, живи!». Вечнозелёные символы Нового года, сотворённые дошколятами из различных материалов, были представлены здесь же, на ярмарке-выставке.



Несмотря на суровый мороз, людей пришло столько, что на первом этаже Дворца культуры стало тесновато. Потоки детей и взрослых координировали девушки в красных шапочках с мегафонами в руках. Ребятишки проходили в зал, а родители и педагоги – на балкон, на лестнице которого установили огромные часы, показывавшие без пяти минут полночь. Карнавальное настроение поддерживали дети в костюмах Пирата, Хитрого Лиса, Кощея Бессмертного. А мушкетёров я насчитал целый взвод.

– Депутатская ёлка открывает череду новогодних торжеств, – объясняет депутат Совета городского округа Светлана Ковальская. – Мы собрали одарённых детей, которые на протяжении всего года доказывали своими успехами, что они достойны поощрения. Оригинальный сценарий нам помогли реализовать студенты и работники филиала БашГУ, а также лучшие творческие коллективы. Ребятам вручат дипломы участников, сладкие презенты. Все расходы на подготовку и организацию взяли на себя депутаты Совета городского округа и Госсобрания – Курултая РБ.

Благодарственные письма в красивых рамках получили 25 особо отличившихся мальчиков и девочек. Школьница Диана Назарова говорит, что очень рада – её наградили за достижения в республиканской олимпиаде «Кубок Гагарина». С наступающим Новым годом детей поздравили глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов, председатель городского Совета Андрей Ширяев. Они пожелали ребятам крепкого здоровья, мирного неба, исполнения заветных желаний.

После официальной части началось сказочное игровое представление. Повелитель ночи Бугимен и обаятельный пакостник Гринч очень старались испортить всем праздник. Однако Дед Мороз расстроил планы нечисти и вернул похищенные Гринчем подарки. Затем объединившиеся силы добра и зла вместе с детьми пытались зажечь ёлочку. Капризная лесная красавица не отзывалась на просьбы до тех пор, пока к уговорам не подключились родители с балкона. В конце концов ёлка замигала гирляндами, засияла богатым убранством, напоминая о том, что долгожданный праздник приблизился к нам ещё на один шажок.

С.КРАСНИЦКИЙ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104