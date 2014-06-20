С Новым годом!

Дорогие читатели!



Первый номер нашей газеты открывает юбилейный годовой марафон – в 2017 году наша редакция отпразднует своё 100-летие. Хочется верить, что все наши друзья останутся с нами, число подписчиков увеличится, добро победит зло и наступит мир во всём мире.

Новый год – время, когда каждый из нас может забыть о своих неурядицах, встряхнуться, загадать желание и быть благодарным судьбе. Жизнь – такая штука, которая – даже если она тебе не нравится, – увы, проходит, и, казалось бы, всё меньше поводов сказать спасибо, однако каждый день открывает новые возможности радоваться тому, что у нас есть. Известно, что скорбишь об изношенной обуви ровно до того момента, пока не увидишь безногого.

Помните, с каким вниманием разглядывает свои пальчики младенец? Как он счастлив, что может отбить ножками барабанную дробь и играть с погремушками; говорят, так осознают своё тело спортсмены после тяжёлых тренировок: каждая мышца счастливо ноет и поёт. И радость возникает сама по себе, от осознания своего физического бытия.

В Новый год принято дарить подарки, накрывать щедрый стол, быть рядом со своими близкими. Трудно представить себе протяжённость новогодних столов в масштабах нашей огромной страны. Километры «сельди под шубой», тонны оливье, дорожки красной икры, безумные фейерверки – всё это новогоднее чудо может длиться не одни сутки, учитывая разницу часовых поясов.

Кстати, о подарках и о том, как разнообразна наша жизнь. Самым дорогим в истории человечества подарком считается Тадж-Махал. Роскошную мечеть-мавзолей потомок Тамерлана, падишах Империи Великих Моголов Шах-Джахан построил в память о своей жене Мумтаз-Махал. Греческий миллиардер Аристотель Онассис подарил Жаклин Кеннеди Остров скорпионов, где они вскоре и поженились. А наша бабушка рассказывала, что в молодости на день рождения и Новый год ей дарили несколько метров ниток и иголку, и таким подаркам люди по-настоящему радовались – в магазинах ниток с иголкой днём с огнём было не сыскать! Я с большим удовольствием дарю на Новый год подписку на газеты и журналы. Для новогоднего подарка цена вполне приемлемая, а радость близких длится, по меньшей мере, полгода. Кстати, ещё не поздно оформить подписку на нашу газету – отличный подарок на Рождество и Старый новый год.

Умение радоваться, как и умение удивляться, – одно из самых замечательных качеств человека. Правда, с годами эти способности теряются, тускнеют. И я бы хотела пожелать вам, дорогие читатели, обязательно научиться радоваться текущему моменту. Для тех, кто уже немного позабыл, как это делается в переменчивых условиях повседневности, я рекомендую книжку Элеонор Портер «Полианна». Это незатейливая история о маленькой девочке, которая мечтала о кукле, а вместо этого получила детские костыли. После некоторых раздумий она всё же сумела обрадоваться подарку: «Какое счастье, что мне они не понадобятся!». Книжка была написана в 1913 году и давно стала бестселлером.

Новый год – время, когда мы становимся очень уязвимыми, и дело здесь не только в нагрузке на печень. 2016-й был сложным, противоречивым, по-високосному тяжёлым годом для многих из нас. В то же время в нём были и счастливые моменты. Пусть уходящий год заберёт с собой все наши тревоги и разочарования, об этом желают все люди в канун Нового года. Мы всем сердцем открыты новогоднему волшебству, в этот момент мы эмоционально беззащитны и никогда об этом не жалеем. Будьте здоровы и счастливы, берегите своих близких и учитесь у своих детей искусству радоваться каждому дню. С Новым годом!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104