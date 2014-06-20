Самая любимая

В 85 лет она чувствует себя счастливым человеком

В квартире Раисы Николаевны Дёминой нас встречает сразу несколько поколений: старшая дочка хозяйки Светлана Николаевна, внучка Полина и четырёхлетняя правнучка Саша. Собрались таким составом не специально – в доме пожилой женщины всегда есть помощники. Девять лет назад Раиса Николаевна сломала шейку бедра и с тех пор передвигается только при помощи костылей. Дочери Светлана и Галина не оставляют любимую маму без поддержки, особенно с тех пор, как два года назад Раиса Николаевна потеряла супруга Николая Павловича, с которым вместе прожила почти 60 лет.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПО ПРИЗВАНИЮ

Раиса Николаевна 30 лет проработала в школе. Учитель начальных классов – особая стезя, особое призвание. Научить малышей внимательно слушать, не баловаться на уроках, сделать их читающими, пишущими, считающими людьми под силу не каждому.

Когда уроженка Гафурийского района Раиса выбирала профессию, о педагогике она и не думала. Вместе с подружкой подалась в геолого-разведывательный техникум, мечтала бродить по свету в поисках полезных ископаемых и минералов. Не случилось: следом за разочаровавшейся в учёбе подругой Рая вернулась домой. Отец строго сказал: «Давай в педагогический». Ослушаться она не посмела. Потом были два года учёбы в учительском институте Стерлитамака и работа сельской учительницы. Ещё на практике она поняла, что получается находить с детьми общий язык. Сначала преподавала в 5-7-х классах русский язык и литературу, позже перешла в начальные классы. И там окончательно нашла своё призвание.

– Я их всех так любила, – со светлой улыбкой говорит об учениках Раиса Николаевна. – Наберу первый класс, веду до четвёртого. Каждого к сердцу прижимаю мысленно, когда выпускаю. И думаю: нет, следующий набор уже не смогу так полюбить. Но проходит месяц, другой – и всё повторяется сначала.

Она никогда не кричала на своих учеников, никогда не повышала голос на родителей.

Убеждена до сих пор: кричат от бессилия, от невозможности понять и принять другого человека. С детьми ей всегда было легко, а они платили ей полным доверием. Поэтому на работе всё получалось – и когда она учительствовала в деревенской школе, и когда 10 лет преподавала в Красноусольской средней школе, и когда перебралась с мужем и двумя дочерьми в Стерлитамак.

– В Красноусольске мы с Николаем построили дом, обзавелись хозяйством – курами, утками, огородом. Но девочки наши росли, им нужно было учиться дальше. Первым уехал в город муж, а за ним и мы подтянулись, – улыбается Дёмина. – Надо было искать себе работу в городской школе.

Два года она преподавала в 23-й школе, где учились дочки. Потом перешла на работу в 29-ю школу, ставшую для неё родной на долгие годы. Вспоминает, как в первое время боялась сурового завуча, которая, по рассказам коллег, была строга и придирчива к новичкам. Но профессиональные и человеческие качества нового учителя завуч оценила скоро:

– Уроки проводишь грамотно, чётко. Ребята тебя любят.

ТВОРЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ

До самой пенсии Раиса Николаевна оставалась верна 29-й школе. А в семье тем временем выросли новые педагоги. Старшая дочь Светлана стала учителем словесности, 33 года преподавала всё в той же 29-й школе. Младшая, Галина, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду. Внучка Полина тоже получила педагогическое образование, работает педагогом-организатором театральной студии «Крылья», пишет стихи.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 декабря 2016 года)

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