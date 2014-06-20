Самое интересное – сессия

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом

В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с преподавателем из Китая Линь Лю.

Линь Лю – выпускница филологического факультета СГПА (ныне – СФ БашГУ), сейчас она доцент кафедры переводоведения, заведующая отделом магистратуры по обучению российских студентов Ляонинского нефтяного и химического технологического университета (ЛНХТУ). В Стерлитамакский филиал БашГУ Линь Лю приехала рассказать об особенностях академической мобильности, возможности получить образование за рубежом, а также специфике обучения в ЛНХТУ.

«Я была очень рада приехать на мою вторую родину – в Стерлитамак, – рассказывает Линь Лю. – Здесь я училась десять лет, здесь защитила кандидатскую диссертацию. И сегодня, спустя четыре года, я будто приехала к своим родственникам. В Стерлитамаке для меня всё родное, знакомое. В Китае я всегда вспоминала Башкирию, рассказывала студентам и коллегам о республике, о том, как много здесь у меня друзей, какие хорошие преподаватели. Я очень рада, что в своё время приехала именно сюда, в Стерлитамак».

Далее гостья из Китая рассказала о перспективах взаимодействия СФ БашГУ и ЛНХТУ, о том, какие возможности открывает обучение за рубежом, ответила на многочисленные вопросы студентов об особенностях поступления в ЛНХТУ и предоставляемых программах бакалавриата и магистратуры.

В завершение встречи Линь Лю отметила, что учёба в СФ БашГУ оставила самые яркие и тёплые воспоминания: «Обучение в России приятно отличается от китайского – у студентов больше возможностей проявить себя, выступая на практических и семинарских занятиях. Кроме того, в Китае экзамен проходит в форме тестирования. В России чаще всего – в форме устного ответа. Это сложнее, но в то же время интереснее. Единственное, что мне не нравилось во время сессии, – это длинные очереди, долгое ожидание своего ответа».

Пресс-служба СФ БашГУ

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