Съезд хранителей древностей

Прошёл музейный форум

В 1864 году появился Уфимский губернский музей. С тех пор в республике открывался музей за музеем: в 1919 – Уфимский художественный пролетарский музей Октябрьской революции (ныне Башкирский художественный музей имени М.В.Нестерова), в Стерлитамаке – городской историко-краеведческий музей. Сёла не стали исключением: в 1940 году в Уфимском районе в селе Красный Яр появился музей 25-й Чапаевской дивизии, а в селе Слакбаш Белебеевского района – мемориальный дом-музей чувашского писателя К.В.Иванова. Сейчас Башкортостан обладает обширной сетью разнообразных музеев.

Музей – это заповедник истории, но и он вынужден приспосабливаться к динамичным реалиям сегодняшнего дня. Проникновение информационных и коммуникативных технологий во все сферы заставляет изменяться и хранилища древностей. Компьютеры, проекционная техника, локальные сети, интернет предоставляют новые возможности для развития музейного дела. Проблемам обновления работы музеев, повышения квалификационного уровня его работников, борьбы за сохранность фондов и т.п. был посвящён республиканский музейный форум «Музей в современном культурном пространстве Республики Башкортостан».

Пленарное заседание открыл заместитель главы администрации города Тимур Шамилевич Мурзагалин. Он отметил, что современность предъявляет новые требования к музеям, но вместе с тем повышается их роль как хранителей культурного наследия и традиций. Музейные экспозиции формируют гражданственность и патриотизм, воспитывают социальную ответственность, помогают преодолению межэтнической разобщённости.

Начальник отдела социокультурной деятельности Министерства культуры РБ Альбина Шамиловна Юлдашбаева говорила о том, что сейчас музей рассматривается как средство ценностного отношения к историко-культурному наследию. Прочные позиции стала завоёвывать новая концепция образования, основанная на представлении о музее как о коммуникационной системе. Иначе говоря, музей должен стать многофункциональным культурным центром.

Генеральный директор Национального музея РБ Гали Файзрахманович Валиуллин заострил внимание на проблеме сохранности музейных фондов:

– Их консервация и реставрация развились в самостоятельные отрасли прикладного музееведения, которые характеризуются широким применением исследовательских методов естественных дисциплин – физики, химии, биологии, материаловедения и др.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 декабря 2016 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104