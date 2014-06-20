Школа в подарок

15 тысяч квадратных метров на благо детям

Накануне состоялось техническое открытие новой школы на тысячу мест в Западном микрорайоне Стерлитамака. Учебное заведение на улице Артёма примет детей в начале будущего года, когда будет получена необходимая лицензия.

Школа, строительство которой началось в 2013 году, состоит из шести блок-секций, где разместились интерактивные и лингафонные кабинеты, лаборатории, кабинеты логопедов и психологов, а также специально оборудованные классы для уроков технологии – с различными станками для мальчиков, швейными машинами и настоящей кухней для девочек. Блок, где разместятся ученики начального звена, оборудован спальными местами. Кроме того, в здании установлены подъёмник и пассажирские лифты для маломобильных учеников.

Гордостью новой школы стал бассейн с двумя чашами разной глубины. Младшие классы будут учиться плаванию в «лягушатнике», а дети постарше смогут отрабатывать технику в 25-метровом бассейне с тремя дорожками.

На техническое открытие приехали заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов и министр образования РБ Гульназ Шафикова.

По словам Гульназ Радмиловны, этот объект уникален не только для Стерлитамака, но и для всей республики, ведь новая школа на данный момент – самая большая в Башкортостане, а по уровню оснащённости современным оборудованием она превосходит многие школы России.

Как рассказал Салават Сагитов, школа № 11 построена в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Это первая школа, возведённая в рамках программы, целью которой является перевод всех школ в односменный режим работы.

– Мы благодарны Министерству образования и науки за то, что они поверили в нас и помогли построить этот объект в Стерлитамаке. Думаю, школа стала хорошим подарком городу в его юбилейный год, – отметил он.

Глава городской администрации Владимир Куликов поблагодарил Главу республики Рустэма Хамитова и Правительство региона за помощь в строительстве объекта.

– На протяжении последних нескольких лет муниципалитет активно занимался строительством и реконструкцией детских садов, – говорит Владимир Иванович. – Благодаря проделанной работе нам удалось полностью ликвидировать очерёдность среди детей старше трёх лет. Следующая большая задача – это возможность обучения детей в одну смену. Сегодня треть всех школ города работает в две смены. Для того, чтобы перевести школьников на односменное обучение, нам необходимы строительство и реконструкция ещё нескольких объектов.

Строительство школы в Западном микрорайоне обошлось в более чем 760 млн рублей, из них почти 536 млн выделены из бюджета РФ.

Как рассказали в пресс-службе Минобразования РБ, в рамках федеральной программы на 2017 год ведомство подало заявку на строительство ещё трёх общеобразовательных учреждений в Благовещенске, Дёме и микрорайоне «Колгуевский» в Уфе.

ГК «СУ-10», строившая школу № 11, на этой неделе приступает к закладке фундамента под новое образовательное учреждение, на этот раз на 1250 мест. Эта школа появится в 5 микрорайоне Стерлитамака. Строители обещают, что сдадут объект в эксплуатацию за два года.

Елена ЧИРКОВА

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