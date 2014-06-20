Сначала – снежок, потом – каток

Возле магазинов и торговых центров скользко

Правила благоустройства обязывают владельцев и арендаторов торговых предприятий очищать от снега и наледи прилегающую территорию. Но не все предприниматели их соблюдают.

Многие горожане и жители близлежащих районов приезжают за покупками в торговые центры, расположенные на территории колхозного рынка.

На улице, возле торгового ряда, где продают продукты и промышленные товары, передвигаться приходится с трудом – скользко. Даже центральный вход здесь не удосужились посыпать песком. На вопрос, почему вовремя не очищаются снег и наледь, собственник здания ответил, что дворники вышли на работу в понедельник, сейчас территорию приводят в порядок. Получается, в выходные дни, когда многие семьи отправляются в магазины, ходите, как хотите?

– За пятнадцать лет нашей работы произошло три несчастных случая, когда покупатели падали на скользких дорожках на территории торгового центра. Мы оплатили затраты на лечение и реабилитацию, – комментирует директор.

Не каждый пострадавший догадается потребовать компенсацию за полученную травму, иной и вовсе, растерявшись, первым делом обращается за медицинской помощью и забывает, по чьей вине получил ушиб или перелом.

На другой стороне – новенькие, сияющие голубизной высотные здания. По правилам благоустройства наледь убирается до твёрдого покрытия. Здесь это не соблюдают, но радует хотя бы то, что дорожки посыпают песком. Заместитель директора торгового центра сказал, что свою площадь они очищают. За бездействие соседей он не отвечает.

Депутат городского Совета, председатель Республиканского центра по сохранению окружающей среды, член административной комиссии С.Онищенко каждый день выезжает в рейды и проверяет, как в Стерлитамаке соблюдают правила благоустройства.

– Возле магазинов, торговых центров скользко, – отмечает Сергей Сергеевич. – За один рейд по этому поводу составляю 10-15 протоколов, выписываю уведомления. Иногда нарушители ссылаются на то, что они арендуют помещение. Тогда ответствен собственник здания. За бездействие оштрафованы директора магазинов крупной торговой сети, филиалы которой размещены по всему городу. Нужно вовремя убирать снег, не ждать, когда он заледенеет и превратится в каток.

Слова депутата горсовета подтверждает наш недавний репортаж из городского травмпункта – двое обратившихся за помощью поскользнулись возле магазинов, где они купили продукты. Никто из них не предъявил претензии в адрес руководства торгового предприятия. «В эти магазины ходим каждый день, зачем ругаться?» – отвечали жители Стерлитамака, у которых диагностировали травмы – ушиб ребра и перелом руки.

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компании 5 миллионов рублей за сломанную во дворе ногу. Пожилая женщина упала возле подъезда дома, где живёт. Получила перелом шейки бедра, теперь прикована к постели. Пенсионерка считает, что если бы коммунальные службы лучше следили за состоянием двора, она бы не получила такую тяжёлую травму.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104