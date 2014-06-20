«Снеговик» с шайбой

Во Дворце спорта – международный турнир по хоккею

Три дня стерлитамакские любители хоккея дружно болели за мальчишек-орлановцев, принимавших в ходе международного турнира по хоккею с шайбой «Снеговик» сверстников из Туймазов, Салавата, Оренбурга, Перми, Казахстана.

«Орлан-2009» открыл турнир игрой с туймазинским «Девоном». Эти соперники в нынешнем спортивном сезоне встречались уже в третий раз, и дважды туймазинцы праздновали победу. Но в родных стенах «Стерлитамак-Арены» при горячей поддержке родителей орлановцы выиграли со счётом 4:1 (шайбы забросили у нашей команды Демьян Ямалов – дважды, Павел Астахов и Аскар Мусин).

Во второй игре местные воспитанники тренера Георгия Александрова разгромили салаватскую команду хоккейного клуба «Юрматы» – 9:1 (отличились Демьян Ямалов – трижды, Артём Лисин – дважды, по одной шайбе – у Аскара Мусина, Олега Ибрагимова, Арсения Мохова и Павла Астахова).

В третьем матче орлановцы играли с пермской командой «Легенда», которая также одержала две победы. Интрига держалась до последней минуты, однако удача была на стороне гостей – «Легенда» выиграла со счётом 10:7 (три шайбы у нас забил Артём Лисин, две – Богдан Шамсутдинов, по шайбе в активе Аскара Мусина и Демьяна Ямалова).

В четвёртом поединке «Орлан» не оставил никаких шансов оренбургской команде «Сарматы», выиграв со счётом 10:4 (забили у нас Богдан Шамсутдинов – три, Артём Лисин – две, по одной шайбе – Демьян Ямалов, Ильнар Куватов, Арсений Леонтьев, Арсений Мохов, Аскар Мусин).

Упорно сопротивлялись орлановцам казахстанцы из команды «Астана», счёт матча говорит сам за себя – 12:9 в пользу хозяев площадки (точные броски на счету Демьяна Ямалова – 4, Артёма Лисина – 3, Аскара Мусина – 2, Арсения Леонтьева и Павла Астахова).

В итоге «Орлан-2009» занял второе место, победителем стала «Легенда» из Перми, на третьем месте – туймазинский «Девон». Лучшим игроком турнира признан ученик школы № 4 Артём Лисин. Специальные призы Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» получили вратарь «Орлана», ученик школы № 1 Михаил Анисимов, защитник «Легенды» Кирилл Зонин, нападающий «Девона» Артур Садыков. Приз лучшего бомбардира – у пермяка Ярослава Трегубова. Приз зрительских симпатий вручён ученику школы № 18 Демьяну Ямалову, его одноклубник Аскар Мусин заработал приз самого ценного игрока.

Во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» во втором туре первенства «Лига надежды» стерлитамакский «Орлан 18 плюс» (тренер Павел Иванов) принимал уфимскую команду «СибКом». Местные хоккеисты выиграли – 4:0 (две шайбы на счету Антона Бочкарёва, по одной у Алексея Кисленко и Дениса Влазнева).

В первенстве «Ночная хоккейная лига Башкортостана» стерлитамакский «Орлан 40» в родных стенах играл с уфимской «Звездой», гости победили – 6:2 (у стерлитамакцев шайбы забили Марат Гафаров и Игорь Строчиков).

В очередном туре первенства Уфимской любительской хоккейной лиги стерлитамакский «Техводполимер» (тренер Сергей Лопатин) встречался с уфимской командой «Комета-БСТ». Первыми отличились гости, затем Сергей Папонов, Игорь Литвинов и Алексей Кисленко вывели местную команду вперёд. Однако ошибки в обороне позволили уфимцам сравнять счёт, а за три секунды до финального свистка гости сумели вырвать победу – 4:3.

С.ГАФАРОВ

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