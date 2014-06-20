Спросить у мэра

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Состоялась итоговая пресс-конференция главы администрации

Конец года – традиционное время для подведения итогов и раздумий о будущем. В муниципалитете уже не первый год конец декабря знаменуется расширенной пресс-конференцией главы администрации и его заместителей.

Полтора часа в прямом эфире провёл Владимир Куликов вместе со своей командой, отвечая на вопросы горожан и журналистов. Не остались в стороне и городские посёлки – жители Строймаша, Заашкадарья, Первомайского и Шахтау по традиции задавали видеовопросы.

Год для нового главы администрации был сложным: Владимир Иванович Куликов, когда-то курировавший, в том числе, взаимодействие муниципалитета с политическими партиями, вполне достойно выдержал выборный год, был назначен главой администрации в ноябре и сразу же попал в водоворот отчётных событий, который обычно бывает в конце года. Впрочем, для Стерлитамака этот високосный год тоже был непростым: с размахом прошли юбилейные чествования, был избран новый депутатский корпус, а заседания комиссии по пожарной безопасности запомнились, к сожалению, не всегда спокойной обстановкой…

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ

В ходе эфира поступило множество вопросов о городских дорогах: жителей интересовало, будут ли в 2017 году асфальтировать внутриквартальные дороги, когда, наконец, отремонтируют дороги в городских посёлках, что было сделано в этом году и какой объём работ запланирован на будущий год.

Протяжённость автомобильных дорог в Стерлитамаке составляет около 319 км. Ремонт дорог осуществляется как за счёт средств местного бюджета, так и за счёт бюджета республики. В текущем году выполнен ремонт следующих дорог: по пр.Ленина, на кольцевой развязке возле Вечного огня, по ул.Худайбердина (от Элеваторной до Вечного огня), по улицам Западной, Совхозной, Бабушкина, Железнодорожной, участок улиц Технической, Ерёменко, Комсомольского проезда, проведено щебенение в районе плодопитомника.

В 2017 году предусмотрен ремонт дорог по ул.Гоголя, Полевой; проезд от ул.Бабушкина к бариевому производству; ул.Курчатова (от ул.Черноморской до проспекта Октября); ул.Советской (от ул.Мира до Ивлева); ул.Менделеева (от ул.Кочетова до Железнодорожной); ул.Сагитова, Трудовой.

Ожидается, что в 2017 году приступят к организации кольцевого движения на пересечении улиц К.Муратова и Коммунистической и ремонту дорог в Заашкадарье.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В юбилейный год были открыты современные пешеходные зоны, разбиты великолепные фонтаны, установлены парковые скульптуры. В следующем году планируется продолжить эту работу на пешеходной зоне по ул.Худайбердина, в сквере имени Кирова и за кинотеатром «Салават».

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

Жительница Первомайского настоятельно просила не закрывать поликлинику и оставить в посёлке терапевта. Вопрос будет решён по примеру врачебной амбулатории на Строймаше. К сожалению, здания поликлиник в посёлках очень старые, строить новое лечебное учреждение нет возможности, но организовать современный врачебный кабинет вполне по силам. Как только подберут подходящее помещение, вопрос сразу же решится.

КТО ПРИДУМЫВАЕТ НАЗВАНИЯ УЛИЦ

Новые улицы ждут своих названий в принципе недолго. Экспертная комиссия, в состав которой входят депутаты Совета городского округа, начальники отделов администрации и общественные деятели, работает на основании заявлений, поступивших от инициативных горожан. Инициаторами могут выступать: органы государственной власти, депутаты Совета, общественные объединения, организации и трудовые коллективы, ТОСы, а также инициативные группы граждан численностью не менее 10 человек.

Предложения о наименовании улиц публикуются в газете «Стерлитамакский рабочий» и выносятся на рассмотрение экспертной комиссии. По результатам рассмотрения комиссия составляет заключение о целесообразности или нецелесообразности присвоения наименования, направляет его в администрацию городского округа и публикует в газете. Присвоение (или отклонение предложения о присвоении названия) осуществляется постановлением администрации с учётом заключения экспертной комиссии и Комиссии при Главе РБ по административно-территориальному устройству Республики Башкортостан.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проводится в четыре этапа (2013-2017 гг.). Первый и второй этапы полностью завершены. Переселены и снесены 24 аварийных дома, где проживали 879 человек.

Реализация третьего этапа программы предусматривает расселение 503 человек из 19 аварийных домов. Для них уже закуплены 204 квартиры в восьми новых домах (один дом ещё не введён).

Завершающий этап программы уже начат и продлится до 1 сентября 2017 года. Будут переселены 1292 человека из 50 аварийных домов. Для этих целей закуплена 461 квартира в 15 новых домах.

Средства на покупку новых квартир выделяются из нескольких источников – из Фонда содействия реформированию ЖКХ, из республиканского и местного бюджетов.

Журналистов и горожан интересовали статьи расходов городского бюджета и финансовые планы на будущий год, перечень запланированных мероприятий в Год окружающей среды, будущие маршруты общественного транспорта, процедура смены управляющей компании и др. Всего было задано порядка 40 вопросов, часть из них взята на дополнительный контроль.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104