СТИПЕНДИИ ФОНДА – ЛУЧШИМ!

Завершилась научно-практическая конференция молодых исследователей

Пять стипендиатов фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака были названы на торжественном закрытии пятой научно-практической конференции молодых исследователей «Наука. Образование. Профессия», состоявшейся в Стерлитамаке. В течение всего следующего года они ежемесячно будут получать денежные средства на развитие своих проектов.

Ещё 18 авторов проектов получили дипломы лауреатов и денежные сертификаты от спонсоров. Не забыли организаторы и педагогов-руководителей лучших проектов.

– И это не единственное, что отличает нашу конференцию от множества других, – делится руководитель фонда Александр Кузьменко. – Здесь нет места «науке ради науки». Главный девиз нашего фонда и всех его проектов – «Ты нужен людям!», а это значит, что в первую очередь нам интересно то, что могут предложить молодые исследователи для родного города, республики и всех её жителей.

Так, Юлия Збицкая из лицея № 1 исследовала базарную площадь Стерлитамака, представив зрителям уникальные малоизвестные фотографии, найденные в архивах, которые помогли восстановить историю этого места.

А Павел Биткин спроектировал и рассчитал стоимость будущей аллеи боевой славы в парке Стерлитамакского межотраслевого колледжа.

Элина Загыртдинова (гимназия № 1) рассказала о деятельности поискового отряда «Обелиск», представив находки с мест боевых действий.

– Мы постарались, чтобы участие в нашей конференции надолго запомнилось всем, а потому не ограничились только защитой проектов, – рассказывает исполнительный директор фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака Евгения Долгих. – Были организованы выставки работ, разнообразные мастер-классы и несколько экскурсионных маршрутов по городу-юбиляру. Наша конференция открытая, а потому, кроме почти 70 заявленных участников и такого же количества руководителей, во всех мероприятиях могли участвовать все желающие (а таких, на удивление, было очень много), и мы надеемся, что на следующую конференцию они придут уже со своими идеями и проектами.

Неожиданно для организаторов через пару дней после конференции позвонил известный изобретатель Габдрахман Махмутов, который был среди гостей и заинтересовался работой стипендиата фонда Павла Хисматуллина, разработавшего автомат для обеспечения водой фермерского хозяйства в условиях её дефицита. «Я уже немолод, и мне нужен помощник и продолжатель моих идей», – объяснил он.

А выбор был велик. Конференция давно уже переросла рамки городского мероприятия и с каждым годом собирает всё больше и больше участников и проектов, расширяя свои границы до самых отдалённых районов Башкортостана. Участниками стали не только школьники, лицеисты и гимназисты, но и учащиеся колледжей и университетов, что, безусловно, позитивно сказалось на качестве проектов.

В составе экспертного совета конференции – учёные, предприниматели, педагоги, режиссёры и журналисты. Они отметили высокий уровень исследований, а также тот факт, что многие проекты уже начали воплощаться в жизнь силами авторов. Обсуждение кандидатур дипломантов и стипендиатов было бурным и эмоциональным.

Сергей Сладков, член экспертного совета, отметил: «Меня приятно удивили выступления ребят, применявших нестандартные приёмы. Например, одна из участниц прямо на присутствующих апробировала экспресс-метод расчёта уровня здоровья».

Организаторы благодарят отдел образования г.Стерлитамака и коллектив лицея № 1, а также всех экспертов за помощь в проведении конференции, которая запомнилась открытиями и неожиданными проектами.

Е.ДОЛГИХ

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