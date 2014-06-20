«У доктора не должно быть очерствевшего сердца»

О профессии врача и болезнях современного общества

Главный врач городской больницы № 3 Ришат Равилович Абдуллин – из поколения медиков, убеждённого в том, что искусство врачевания даётся человеку как дар свыше. А если врач становится руководителем, он принимает на себя дополнительную ответственность не только за жизнь и здоровье пациентов, но и за качество работы своих сотрудников.

ДОКТОРСКИЙ КОЛПАК

– Родился я в Гафурийском районе. Отец мечтал, что я стану историком. Но у меня были совсем другие мысли по поводу будущего, – вспоминает Абдуллин. – В детстве я часто болел, много времени проводил в больнице. И для меня белый докторский колпак был символом избавления от боли. Я решил, что врач – самая нужная людям профессия. И, конечно, задумал поступить в медицинский.

Но сначала было медучилище, потом – служба в армии, где Ришат Абдуллин, кроме всего прочего, исполнял обязанности фельдшера. В институт он поступил, отслужив срочную. После его окончания в 1985 году по распределению приехал в Стерлитамак.

– Я собирался пойти в хирурги, – признаётся Ришат Равилович. – Но мой наставник и учитель Венер Ягудович Ишмухаметов посоветовал идти в травматологию. После интернатуры и двух лет практической работы я поступил в двухгодичную клиническую ординатуру Курганского ВКНЦ восстановительной травматологии и ортопедии, учился у знаменитого Гавриила Абрамовича Илизарова.

В сентябре 1990 года я начал принимать в поликлинике машзаводской больницы как хирург. А в феврале 1991-го здесь открылся стационар, и 4 марта я впервые дежурил в нём как врач. Очень хорошо помню этот день: в отделении было восемь больных и две медсестры. У нас в новеньких стенах всё было стерильно и чисто, и мы гордились своей больницей.

ПРО РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТУ

Я попросила доктора Абдуллина рассказать о самых интересных случаях в его практике. Он нахмурился:

– У нас, травматологов, есть такая примета: если твой бывший пациент бежит к тебе через улицу, значит, у него проблемы. А если проходит мимо, задев плечом, значит, у него всё хорошо, и тебе остаётся только радоваться за него. Случаев, когда удаётся помочь человеку, так много, что их не держишь в памяти. Это ведь твоя работа, твой врачебный долг. А помнится то, что вспоминать тяжело – когда не сумел спасти пациента после тяжёлой аварии или смертельной травмы.

Конечно, разные случались в моей практике истории. Помню, привезли ко мне девушку и парня, которые перевернулись на мотоцикле. Лежат на каталках рядышком, всё за руки норовят подержаться. Прямо как Ромео и Джульетта. У парня ничего серьёзного не обнаружили, а вот девушке повезло меньше – сложный перелом бедра, ещё несколько повреждений. Лечили мы её долго. А пока она поправлялась, Ромео испугался трудностей и сбежал. Года через два она пришла в больницу спасибо сказать – такая красивая, ладная, ножки стройные. И я подумал тогда, какой же дурак этот парень, что струсил.

БУДНИ РУКОВОДИТЕЛЯ

В 1994 году Абдуллин стал начмедом машзаводской больницы. А уже через три года возглавил городскую больницу № 2, которой руководил семь лет. Следующая должность – директора Стерлитамакского филиала ФОМС – заняла ещё семь лет. И только в 2010 году Ришат Равилович вернулся в родные стены, став главным врачом 3-й горбольницы.

– С тех пор приходится жить и работать в режиме реорганизации, – усмехается Абдуллин. – Наше медицинское учреждение пережило за эти годы немало. Были у нашей больницы и потери: в лихие девяностые, когда началось повсеместное сокращение коечного фонда, закрылись очень перспективное урологическое отделение, неврология, ревматология. Но и сегодня в больнице работают гинекология, глазное отделение, эндокринология, хирургия, травматологический центр второго уровня, оснащённый новым оборудованием (к 2015 году его было приобретено на 40 миллионов рублей), гастроэнтерологический межмуниципальный центр, родильное отделение. А ещё в нашем хозяйстве две взрослые и детская поликлиники, стоматология, женская консультация. Так что забот хватает.

Абдуллин говорит, что в работе опирается на старый костяк профессионалов, работающих со дня открытия больницы. С благодарностью отзывается об опытных докторах Мударисе Хасановиче Салаватове, Рафисе Рашитовиче Шакирове, Венере Ягудовиче Ишмухаметове, Лилии Александровне Червяковой, Любови Павловне Холод, главной медсестре больницы Галине Филипповне Коваленко. Большие надежды возлагает на врачей среднего и молодого возраста – Ахнафа Хасановича Салаватова, Радика Варисовича Галикеева, Алика Рамилевича Янышева, Елену Вячеславовну Ягафарову.

– Трудно руководить большим коллективом медиков? – спрашиваю Абдуллина, у которого в подчинении 800 человек.

– Непросто, ведь основной состав у нас – женщины. А в современной медицине, как в зеркале, отражаются все болезни и пороки нашего общества. Работать сегодня сложно. Тем, кто до сих пор не сбежал из медицины, на роду написано всю жизнь помогать больным, они просто ничего другого делать не хотят и не умеют. Понимаю, как трудно моим сотрудникам. К каждому стараюсь находить свой ключик. Одну похвалю, другую пожурю, третьей улыбнусь. Я у себя в больнице почти всех по имени знаю. Иногда достаточно просто поздороваться с человеком и сказать ему пару тёплых слов, чтобы он с настроением к своей работе приступил.

Доктор Абдуллин признаётся, что сразу видит человека, который хочет работать в медицине:

– У него глаза горят. Надо любить своё дело, без этого в нашей профессии делать нечего. Нам, врачам, цинизм противопоказан. Если ты больному не сочувствуешь, если твоё сердце очерствело, то из медицины надо уходить. А тем, кто остался, надо чаще представлять на месте пациента свою мать, сестру, отца. И тогда всё сразу становится ясно и понятно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 декабря 2016 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104