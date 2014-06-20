Веселится здесь народ

Зимний городок в парке имени Гагарина

Ещё в прошлом году парк имени Гагарина утопал в снегу. Нынче здесь раскинулся волшебный зимний городок. Чудеса! Вот ледяной лабиринт с раскидистым деревом посередине. Ребятишки в восторге: блуждают по ледяным коридорам, натыкаются на тупики. Кто не может найти выход, тот забирается на невысокую стенку и спрыгивает – лабиринт-то без крыши.

Тихо подбирается декабрьский вечер, в парке зажигаются огни, на тёмном небе вырисовываются светящиеся кабинки колеса обозрения. Скоро – вот только Дед Мороз со Снегурочкой приедут – заиграет огнями огромная, в 12 метров, пиксельная новогодняя ёлка. Такую красавицу во всей республике не сыщешь! Рядом на эстраде вовсю веселится народ: поют, танцуют, Деда Мороза зовут. Подростки катаются с горок. Одна из них особенно привлекательна – в семь метров высотой.

Есть в зимнем городке и юрта (здесь можно чаю попить и блинком угоститься), есть и аттракционы: «Лебеди», детские карусели, «Путешествия по Древнему миру». Словом, хоть и зима в разгаре, а повеселиться есть где. Но вот появился долгожданный Дед Мороз, и в Стерлитамаке открылась ещё одна новогодняя ёлка.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104