Веселится здесь народ
Зимний городок в парке имени Гагарина
Ещё в прошлом году парк имени Гагарина утопал в снегу. Нынче здесь раскинулся волшебный зимний городок. Чудеса! Вот ледяной лабиринт с раскидистым деревом посередине. Ребятишки в восторге: блуждают по ледяным коридорам, натыкаются на тупики. Кто не может найти выход, тот забирается на невысокую стенку и спрыгивает – лабиринт-то без крыши.
Тихо подбирается декабрьский вечер, в парке зажигаются огни, на тёмном небе вырисовываются светящиеся кабинки колеса обозрения. Скоро – вот только Дед Мороз со Снегурочкой приедут – заиграет огнями огромная, в 12 метров, пиксельная новогодняя ёлка. Такую красавицу во всей республике не сыщешь! Рядом на эстраде вовсю веселится народ: поют, танцуют, Деда Мороза зовут. Подростки катаются с горок. Одна из них особенно привлекательна – в семь метров высотой.
Есть в зимнем городке и юрта (здесь можно чаю попить и блинком угоститься), есть и аттракционы: «Лебеди», детские карусели, «Путешествия по Древнему миру». Словом, хоть и зима в разгаре, а повеселиться есть где. Но вот появился долгожданный Дед Мороз, и в Стерлитамаке открылась ещё одна новогодняя ёлка.
Евгения ДЬЯКОНОВА