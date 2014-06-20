«Внимание – дети!»
С 19 декабря по 15 января в республике проводятся профилактические мероприятия «Внимание – дети!».
За 11 месяцев 2016 года на территории Республики Башкортостан совершено 426 (+ 19,7 проц.) ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 12 (– 42,9 проц.) детей погибли и 455 (+ 14,3 проц.) получили телесные травмы различной степени тяжести.
Анализ ДТП показывает, что наибольшее число несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах происходит во время школьных каникул. Причины – незанятость детей и бесконтрольность со стороны взрослых, отсутствие у юных участников дорожного движения знаний и навыков безопасного поведения на проезжей части.
На федеральных и республиканских автодорогах, закреплённых за ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ, за 11 месяцев произошло 29 (как и в прошлом году) ДТП с участием несовершеннолетних. При этом двое детей (– 1) погибли и 32 (+ 4) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Сегодня модно заниматься детьми – водить их по развивающим секциям, кружкам, покупать дорогие игрушки, компьютеры, гаджеты, учить иностранным языкам. И многие считают, что на этом роль в воспитании выполнена. Однако дети копируют поведение взрослых, и быть примером для ребёнка – основной способ воспитания.
Сохранение детских жизней должно стать приоритетной задачей буквально для каждого гражданина нашей республики. Каждый день сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ на автодорогах республиканского и федерального значений обнаруживают, что из 10 остановленных машин, в которых едут маленькие пассажиры, детские автомобильные кресла имеются лишь в двух.
Отсюда можно сделать один простой вывод – безопасность ребёнка полностью лежит на совести родителей. Однако и здесь родители видят преграду – часто они аргументируют отказ от детских кресел и ремней так: «Ребёнок непослушный», «Он у нас егоза, ни минуты не может сидеть на месте!». Но правила дорожного движения никто не отменял и отменять не собирается. Нужно с малого возраста приучать детей к дисциплине в автомобиле. А уже ближе к шести годам можно спокойно объяснить, почему в машине нужно пристёгиваться ремнём.
Берегите детей, предупреждайте и пресекайте правонарушения несовершеннолетних. Соблюдайте правила дорожного движения, показывая пример безопасного поведения.
С.ГИЗАТУЛЛИН,
командир взвода № 1 роты № 2
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ