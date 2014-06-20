Вспомнили пехоту и родную роту

25-27 декабря – дни ввода советских войск в Афганистан

Непросто собрать сослуживцев в одном месте и в одно время. Тем более если после разлуки прошли десятки лет, и живут они в разных концах страны и в ближнем зарубежье. Сергею Онищенко удалось собрать ветеранов его шестой роты второго батальона отдельной 66-й Джелалабадской мотострелковой бригады спустя тридцать один год. Звал в Стерлитамак всех, кого нашёл в социальных сетях, приехали трое. Многие собирались, но не смогли. Были звонки из Казахстана и других республик бывшего Советского Союза – приветствовали, извинялись за то, что нет возможности приехать.

По такому случаю в городе состоялась встреча с местными ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне. Собравшихся приветствовал глава администрации городского округа Владимир Куликов. Звучали «Спецназ», «Жди меня домой» и другие замечательные песни автора-исполнителя из Уфы Александра Рыбалко (в Афганистане он был танкистом).

Встреча получилась интересной и полезной. У руководителя стерлитамакских спасателей Сергея Микина, к примеру, был профессиональный интерес. Ведь Александр Ерохин, тридцать один год назад командовавший в Афганистане ротой, сейчас – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе города Новосибирска. Ерохин – человек простой и открытый.

– Представляете, – вспоминает Сергей Онищенко, – в Афганистане бывали моменты, когда не хватало еды, так Александр Афанасьевич отдавал нам всю свою офицерскую зарплату, чтобы мы могли что-то купить.

Но больше благодарны ему ребята, конечно, за сохранённые жизни. На учебно-тактических занятиях мотострелки выкладывались по полной. Мало не казалось и тем, кто имел воздушно-десантную подготовку.

Александр Остапчук пришёл в роту из десантно-штурмового батальона. Он критически относится к фильму «9 рота».

– Правда там, – говорит, – только учебный штурм высоты, на самом деле даже жёстче всё проходило. Остальное – вымысел.

Он с улыбкой вспоминает пеший марш-бросок в полной выкладке на девять километров и обратно уже в мотострелковой бригаде. Всё бы ничего, да берцы у него были новые, неразношенные, ноги сбил в кровь. И это была далеко не самая страшная кровь…

После Афганистана Ерохину довелось участвовать в боевых действиях в Чеченской Республике. Спрашиваю у него о разнице между афганской и чеченской войнами.

– В Афганистане мы были все вместе, – отвечает Александр Афанасьевич, – а в Чечне – порой по разную сторону баррикад. Ведь чеченцы – прекрасные воины, они очень надёжны в бою. Никогда не забуду механика-водителя БМП Шамхана Ушаева. Командиром этой БМП был Онищенко. Шамхан под огнём цеплял трос к подбитой машине, чтобы отбуксировать её в безопасное место, и был убит снайперской пулей. Или взять Романа (так мы называли его в Афганистане, хотя настоящее имя по-чеченски звучит несколько иначе). Так вот, данные этого человека были размещены на сайте ФСБ в разделе «Розыск» (я на сто процентов не уверен, что это наш Роман, и не называю фамилии, но дата рождения совпадает…).

Знакомлюсь с третьим гостем. Это Олег Левченко из Владикавказа.

– Олег – наш ротный санинструктор, – представляет Александр Афанасьевич, – поэтому ни один выход в горы не обходился без него. А ходили на такие боевые операции небольшими группами. От бригады в полторы тысячи человек годных к таким нагрузкам набиралось 300-350 человек, от роты – 25-28 (водителей и наводчиков-операторов не брали, у них – другая задача, многие не могли из-за болезней – распространены были желтуха, малярия, тиф, кто-то оставался в наряде по роте, некоторые «косили»). Я всегда удивлялся спокойствию и самообладанию Олега. «Наверное, нужно перевязать», – тихо говорил он, осматривая рану. Серёга (обращаясь к Сергею Онищенко – А.М.), он и тебя перевязывал. Помнишь?

Но тот не помнит. И неудивительно. Многочасовой бой в окружении, ранение и контузия – это шок, после которого детали просто выпадают из памяти.

– А ещё Олег таблетки бойцам раздавал, – продолжает Ерохин, – говорили, что это витамины. Но они были разными в разных подразделениях. Потом медики сравнивали эффект этих пилюль. (Может быть, пилюли продолжают действовать, и потому Онищенко до сих пор днём и ночью воюет с браконьерами и прочими правонарушителями? – А.М.).

– Это был выход к границе с Пакистаном в марте 1985 года, – вспоминает Сергей Онищенко тот бой, – когда возвращались назад, нарвались на укреплённые точки духов, которые стали обстреливать нас. К своим мы пробивались тогда не по тропе, она на сто процентов была заминирована. Так труднее, но безопаснее. Потом выяснилось, что шли и по минным участкам. Счастье, что никто не подорвался.

– Группа вовремя не вернулась в расположение части, и мы отправились её искать, – продолжает Ерохин. – Когда подошли к самому опасному участку, окружённому духами, все залегли, и я попросил откликнуться добровольцев, готовых идти дальше. Первым отозвался невзрачный сержантик. Очень жаль, что фамилии его не помню. Он крепко меня поддержал. Потом поднялись ещё три солдата, хотя с нами были и офицеры. Пошли. Я знал, что ребята где-то близко, но было уже темно. Чтобы обозначить себя, сделал несколько очередей трассирующими пулями.

– И чуть не наступили мне на раненую голову, – улыбается Онищенко.

– Да, так и было, – подтверждает Александр Афанасьевич, – тогда Левченко его и перевязывал. Хорошо, что Сергей мог идти сам. Тяжелораненых и убитых несли на себе.

– Раненых – на плащ-палатках, – добавляет Олег Левченко, – а они слабенькие для такого груза. Часто рвались, приходилось перекладывать ребят на другие плащ-палатки.

Гражданская профессия у Олега Левченко самая мирная. Он строитель, занимается внутренней отделкой.

Александр Остапчук в последние годы работал старпомом на торговом судне. Недавно пошёл на повышение – сослуживцы поздравляли его с аттестацией на должность капитана дальнего плавания. Поэтому разговор с ним получился длиннее. Интересно, что судно ходит под флагом Сент-Винсента. Матросы – сплошь филиппинцы. Командный состав – в основном россияне (филиппинские матросы, кстати, предпочитают именно русское командование, так как при своих филиппинцах работа и жизнь у них значительно усложняются), но есть и представители других национальностей. Один старпом, к примеру, – литовец, очень не одобряющий внешнюю политику России. Но споры спорами, а работать приходится в одной команде.

– А в общем иностранцы во всём мире неплохо относятся к россиянам, – говорит Остапчук, – это политики вносят сумятицу, а обычные люди понимают друг друга.

Спустя некоторое время после возвращения Крыма в состав России судно под флагом Сент-Винсента доставило на полуостров электрический кабель. Но во время разгрузки его пришлось перерубить, а судну временно выйти в море. Говорят, в порт приехала правительственная делегация, и её решили не смущать странным флагом.

Александр живёт сейчас в Медвежьегорске (Карелия), а Крым – его родина. Там живут его родители. Отец, уроженец Западной Украины, человек лояльный.

– В начале девяностых, когда на полуостров стали возвращаться и строиться татары, папа говорил: «Места всем хватит», – вспоминает Александр. – А то, что говорят по поводу Крыма по радио и телевидению – всё правда, более девяноста процентов крымчан выступали за возвращение полуострова в состав России. Другое дело, что на Украине мощно работает пропаганда. По этой причине надолго ссорились даже родные братья и сёстры, живущие по разные стороны границы. Да, бывало такое – звонят друг другу узнать, как дела, и начинают ругаться из-за Крыма и Донбасса, цены на газ…

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 декабря 2016 года)

Алексей МАТВЕЕВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104