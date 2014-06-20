Саянская одиссея навстречу Байкалу

По горам, по воде и на лошади

Зачем люди отправляются в путешествия? Надоедает размеренная городская жизнь? Хочется сменить обстановку и завязать интересные знакомства? Обычно это и первое, и второе, и третье. А ещё новые путешествия одаривают счастливчиков изобилием свежих впечатлений. Не все они поддаются словесному описанию, иные невозможно передать даже через фотосъёмку – их надо пережить. Однако при виде живописных мест руки сами тянутся к фотоаппарату. Правда, на качество любительских кадров обычно рассчитывать не приходится.

Другое дело, когда фотографирует человек, влюблённый в процесс, да к тому же опытный, заядлый турист. На снимках Регины Ивановой хмурая обречённость рыбацкого посёлка соседствует с безмятежным спокойствием Байкала, горные пейзажи завораживают своим разнообразием и чёткостью цвета. А уходящее в закат солнце вызывает горячую ностальгию по летним денькам. Медик по профессии, Регина Валерьевна ходит в турпоходы с детства благодаря родителям. Страсть к фотографии корректирует маршрут экспедиций. Всё чаще она старается поехать туда, где можно снять уникальные кадры.

В сентябре 2016 года Регина Иванова вернулась из 40-дневной одиссеи по Саянам. Подробности этого и других походов, а также почему из фотографов выходят никудышные спасатели, туристка рассказала в беседе с корреспондентом газеты.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА»

– Это было ваше первое знакомство с Саянами?

– Нет, впервые я была там 10 лет назад с уфимской группой. В 2015-м путешествовала по Алтаю в составе 12 человек, тогда же запланировали поход на Саяны. Кстати, на мой взгляд, дюжина – оптимальное число людей для водного похода. Если их больше, возникают неразбериха, суета.

А в этот раз наша группа была слишком маленькой, всего 5 человек. Сначала изъявили желание идти 28 туристов. Потом изменились планы у одного, второго… В итоге на вокзале собралась «великолепная пятёрка». Я боялась, что поход вовсе отменят, но руководитель группы Александр Анатольевич Коршунов успокоил. «Не вздумай сдавать билет. В крайнем случае, вдвоём пойдём», – обнадёжил он.

В начале августа мы выехали из Уфы в Иркутск. Оттуда прибыли в село Орлик, это уже Бурятия. На перевале Жойган купались в изумительных термальных источниках. Окунувшись в них, чувствуешь, как усталость многокилометрового похода растворяется без следа. А какая там вкусная родниковая вода… Я очень жалею, что не вела дневник – каждый день приносил ворох неординарных событий. Их бы упорядочить, систематизировать. Фотокамера тут не всегда поможет.

– Вы больше любите путешествовать на автомобиле, катамаране или пешком?

– На лошади. За этот поход я влюбилась в лошадей! Миновав перевал Хойто-Гол, в Долину Вулканов мы спускались верхом. Казалось, приподнимаешься всего на полтора метра, но ощущения фантастические! Там даже ветер чувствуется по-иному, потухшие вулканы и горы открываются по-новому, только успевай фотографировать. Например, застывшие пласты лавы выше человеческого роста. Лошади безропотно везли нас и наши вещи по болоту, шли по валунам в темноте. Они покорили меня универсальностью. Теперь я знаю – там, где пройдёт конь, я на своих двоих не пойду и буду искать себе четвероного помощника.

ПРИВЫЧКА К ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ ПЛЮС 32 ХАРИУСА

– Внутри вас фотограф уже одерживает верх над туристом?

– Трудно сказать. Хочется порой и на серьёзный маршрут: преодолеть себя, чего-то добиться. Привычка к походной жизни никуда не денется, она у меня в крови. А фотоаппарат не заменит мне драйва от спуска по водным порогам.

– Чем вы готовы пожертвовать ради отличного кадра?

– Временем. Если уверена, что солнце в определённой точке подарит мне пейзаж, я сяду и буду ждать. Без колебаний при надобности залезу по шею в воду. Был неловкий момент, когда чутьё фотографа победило во мне инстинкт спасателя. В нашей республике мы с друзьями снимали деревенские виды. Местные ребятишки сидели на заборе. Неожиданно один из них стал падать, а мы – три взрослых человека – вместо того, чтобы ловить ребятёнка, принялись щёлкать кнопками. Хорошо, пока мы фотографировали падение, мальчика вовремя подхватили сидевшие рядом подростки. Иначе меня заело бы чувство вины.

– Вернёмся к походу на Саяны. Когда ваша группа спустилась на воду?

– После Долины Вулканов, на вездеходных «Уралах» нас забросили до речки Жомболок. Преодолев её порог «Восторг водника», мы восемь дней сплавлялись по Оке, в которую Жомболок и впадает. По сравнению с походом десятилетней давности стало меньше рыбы. Тогда её ловили даже те, кто впервые держал удочку. Рыба едва ли не прыгала в наши катамараны. А сейчас выловили 32 хариуса и одного линька. Впрочем, на сугудай (блюдо из сырой рыбы – авт.) нам хватило.

Завершив водную часть похода, мы высушили снаряжение и в последние дни лета уехали в город Зима. Там я распрощалась с группой, возвратившейся домой, в Башкирию, и продолжила путешествие по Бурятии. Сначала завернула в посёлок Аршан. Великолепное место, курортная зона, санатории, минеральные воды. Меж тем, в 2014 году курортный посёлок заметно пострадал от лавины сели и грязи. Через Аршан пронеслась грязевая река шириной 300 метров. Мне показали четырёхэтажное здание, полтора этажа которого набито камнями. К счастью, людей успели эвакуировать на верхний этаж.

О БЕСКОРЫСТНОЙ ПОМОЩИ И БУРЯТСКИХ СВЯТЫНЯХ

– Говорят, что каждое путешествие лишает очередной иллюзии. С какими предрассудками расстались вы?

– Существует предубеждение, дескать, буряты не слишком дружелюбны к чужакам. Ничего подобного – таких открытых к общению людей ещё надо поискать! Они гордятся своими национальными достопримечательностями и с гордостью их демонстрируют. В столице Бурятии Улан-Удэ, увидев меня с рюкзаком, местные жители советовали, куда лучше съездить, что посмотреть.

В Улан-Удэ меня встретил здешний фотограф Игорь – с ним мы предварительно договаривались об экскурсии. Он свозил меня к святым местам, показал буддийские монастыри – дацаны, а на следующий день серьёзно заболел. К тому времени в хостеле я познакомилась с Анной – учительницей истории из Мурманска. Анна тоже была одна, и мы с ней решили изучать Улан-Удэ вместе. Уселись в маршрутку, я меняю объективы, неожиданно нам протягивают визитки. Выяснилось, случайно рядом с нами оказался профессиональный фотограф Павел Фёдоров. Узнав, что мой экскурсовод, а его добрый знакомый Игорь заболел, Фёдоров бескорыстно предложил нам свою помощь. С раннего утра он возил нас по нереально красивым горам и отказывался принимать нашу финансовую благодарность. Но эксплуа-

тировать бесплатно доброту Павла нам не позволила совесть.

– Самое яркое впечатление вашего похода?

– Посещение главного монастыря российских буддистов – Иволгинского дацана. В монастырском комплексе есть храм ламы Итигэлова. В 1927 году Итигэлов сел в позу лотоса и попросил учеников читать погребальную молитву. Они отказались, тогда он сам начал её читать и погрузился в медитацию. Через 75 лет, согласно завещанию ламы, его тело достали из саркофага и обнаружили, что оно полностью сохранилось без признаков разложения.

Признаться, когда я услышала эту историю в духе мистических передач «РЕН-ТВ», то не восприняла её всерьёз. Но дацан посетила. Итигэлов не мумифицирован и со стороны выглядит как медитирующий монах. В свой первый визит я убедила себя, что лама мёртв. Однако приехав во второй раз, едва не выбежала из дацана от страха – у Итигэлова был открыт глаз и видна радужная оболочка. А она не могла сохраниться с 1927 года!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 января 2017 года)

Беседовал Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104