Отважный Даниил

Школьник спас тонущего ребёнка

Семиклассник Даниил Борисов – настоящий герой. Летом отдыхал у бабушки в деревне, недалеко от города. Купался, рыбачил, как и многие мальчишки его возраста. Однажды после рыбалки ехал домой. Возле озера Чатра, где всегда плещется детвора, услышал плач рёбенка, подъехал ближе – увидел соседскую девочку Сашу, она показывала на воду, где барахтался её двоюродный брат Антон.

– Я увидел только ноги, торчащие из воды, – вспоминает Даниил. – Не раздумывая, спрыгнул с велосипеда в воду. Вытащил мальчика, смотрю – он посинел, положил его на спину, начал делать искусственное дыхание.

Первая помощь помогла – ребёнок откашлялся и пришёл в себя. Смотрит на своего спасителя и не понимает, что с ним произошло. В семье Антона трое детей, мама отвлеклась на грудничка, в это время дети и улизнули. Родители спохватились, прошли по соседним дворам, почуяли неладное и прибежали к озеру. Увидели сына живым и заплакали, повезли в ближайший медпункт, оказалось – в лёгких воды нет, мальчик здоров.

А Даниил, как ни в чём не бывало, пришёл домой, никому ничего не сказал. Дед его пожурил: на улице в тот день было прохладно, а он в мокрой одежде, так и заболеть недолго.

Тогда юный герой признался: «Я не купался,

а Антошку спасал».

Мама Даниила Елена Владимировна вспоминает: «Я была на работе, мне моя мама звонит и рассказывает, что Даниил ребёнка из воды вытащил. Сначала не поверила, вечером, уже дома, узнала все подробности».

Елена признаётся, что гордится сыном. Они с мужем воспитывают троих сыновей, Даниил – старший. Ответственный, на него можно положиться, не подведёт. Первый помощник для родителей, с младшими братишками Кириллом и Максимом бывает строг, следит, чтобы вовремя убирали в квартире, выгуливали домашнюю любимицу, пинчера Ташку.

– Это в характере Даниила, – улыбается мама. – Он решительный, порядочный. Мы с мужем мечтаем, чтобы сыновья выросли настоящими мужчинами.

О подвиге Даниила узнали в школе № 25, где он учится. Директор и учителя, особенно классный руководитель, радуются за ученика. Кстати, именно на уроках ОБЖ мальчик освоил приёмы оказания первой помощи и не растерялся, спас человеку жизнь.

Родители Антошки подарили спасителю скоростной велосипед. О подвиге нашего школьника узнали и в республике. В конце уходящего года Даниила вместе с мамой пригласили в Уфу, в театре оперы и балета ему вручили диплом «За выдающиеся успехи», а депутаты Курултая республики подарили новенький смартфон.

Ещё одну награду – статуэтку и диплом «Содружество во имя спасения» – подростку вручил начальник МЧС по Башкирии Марат Латыпов. Буквально на днях родителям Даниила позвонили из Москвы и сообщили, что он выдвинут на вручение награды «Горячее сердце», ещё один претендент на эту награду – Ярослав Адоньев, герой наших публикаций, он спас малышку, выпавшую из окна.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104