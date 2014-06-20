Загадки Ашкадара

Оазис детства и сейчас имеет силу

Название реки Ашкадар, по одной из версий, в переводе с древнеиранского «Ashka darya» означает «светлая, чистая река». Немного рек на планете получили такое название, видимо, для этого были веские причины. Ашкадар – река древняя, возраст – не менее 12 тысяч лет. Сформировался он одновременно с рекой Белой, сразу после того, как отступил последний ледник.

Несмотря на свои относительно скромные размеры – 165 км в длину – Ашкадар имеет весьма важное значение для всего Южного Урала. По мере отхода ледника тогдашние первопроходцы двигались с юга на север по берегам Ашкадара. Именно тогда были проложены древнейшие торговые пути, существующие до сих пор. Древнеиранские племена, контролировавшие очень важный торговый маршрут из Средней Азии в Поволжье, обратили внимание на прекрасное место стоянки, где дорога выходила к высокому берегу реки с потрясающе красивым видом на степную равнину с цепью величественных седых шиханов. Путники неизменно попадали под очарование исключительной красоты широкой долины Ашкадара – настоящего оазиса на границе со степью. Буйная луговая растительность по берегам реки была отличным кормом для лошадей. Заросли рогоза и тростника давали приют несметным стаям гусей-лебедей. Река просто кишела рыбой, в том числе осетровыми. Это было идеальное место для крупного поселения людей. Здесь было всё, что могло сделать их жизнь счастливой и обеспеченной. Но главное – это кристально чистые струи многоводной, быстрой реки, вода которой была воистину живительной, необыкновенно вкусной и прохладной даже в самые жаркие дни. Эту воду хотелось пить постоянно, она давала силы уставшим. Тысячи лет Ашкадар оставался практически таким, каким его увидели первопроходцы.

Мне посчастливилось застать отблески его былого великолепия. Наш дом стоял на левом берегу Ашкадара, метрах в тридцати от воды. Здесь располагался второй, неофициальный, городской пляж. Направо от cпуска по Садовой улице в конце 1950-60-х можно было видеть остатки древнего причала. В этом месте в те времена ещё существовали омуты, где водились огромные сомы. Налево был «дикий» пляж. В этих пределах я провёл счастливые первые 16 лет своей жизни. Не знаю, когда и как именно я научился плавать. Сколько помню себя, я уже плавал. В те времена переплыть Ашкадар было не так просто, это считалось удалью, доказательством храбрости и физической силы. Довольно шустрое течение быстро утомляло неопытных пловцов. Холодная вода вызывала судороги. Достигнуть дна, ныряя, на стержне реки было не так просто. Купались мы в жаркие дни. Раннее утро и вечер отводились рыбалке. Ашкадар моего детства был богат рыбой. Гарантированный улов составляли пескари. Их добывали банками и кругом, которые можно было с успехом использовать в любое время суток. На удочку попадалась более интересная рыба: голавль, жерех, сорожка, плотва, окунь, густёра. В изобилии была уклейка (бакля), а в 1970-х годах – «серберьянка», мелкая рыбёшка. Если удавалось раздобыть кусок дефицитной марли, можно было выловить кое-что посолиднее. Три-четыре человека методом загона, используя марлю как бредень, могли за два часа натягать ведро щучек, окуней, язей рядом с берегом. Под камнями водились скользкие гольяны. В летние каникулы я практически обеспечивал нашу семью ежедневной «жарёхой» из вкуснейшей, экологически чистой рыбы. Кошка тоже не оставалась голодной.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 января 2017 года)

В.ИВЛЕВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104