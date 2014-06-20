А Золушка сажает деревья!

К экологии природы – через экологию души

Наступивший год объявлен у нас в стране Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Как обычный человек может повлиять на состояние окружающей среды, изменить его в лучшую сторону? С этим вопросом мы обратились к нашим горожанам.

Монахиня Марионилла, 57 лет, старшая сестра Благовещенского женского монастыря:

– Вся природа, вся живность, всякая тварь божья живы добротой. Злой человек творит злые дела, а добрый и дерево зря не спилит, и животину не обидит, и дрянь какую-нибудь в речку не сбросит. Потому что доброта – это ещё и ответственность. За себя, за окружающих, за тех, кто слабее. И, конечно, за нашу землю, которая нас поит, кормит, питает духовно. Человек обязан чувствовать ответственность за место, в котором живёт. Тогда и порядок будет, и покой в душе, и экологических проб-

лем станет меньше.

Дмитрий Сукманов, 48 лет, спасатель:

– Чтобы вокруг нас всё было хорошо, человек должен всегда оставаться человеком, а не скотиной. Но не всё так просто. Взять хотя бы раздельный сбор мусора. Идея отличная, и я сам стараюсь ей следовать. Другое дело, куда потом этот мусор повезут. Если на общую свалку, тогда мои усилия бессмысленны. Надо всё продумывать от начала и до конца. И тут без поддержки государства не обойтись.

Каждый из нас тоже влияет на мир. Надо вести себя по-хозяйски. Мы же не плюём и не разбрасываем мусор у себя дома! Так и с городскими улицами, и с лесными полянами, и берегами рек надо поступать. Тем более что наша республика – заповедный край, здесь столько красивых и по-настоящему уникальных мест.

Экологически чистая еда, вода – тут каждый в силах сделать свой выбор. Стараюсь обеспечивать себя и своих близких безопасными продуктами. А уж с промышленными выбросами и выхлопными газами в одиночку не справиться – тут нужны специальные программы.

Антонина Петровна Василькина, 70 лет, пенсионерка:

– Я считаю, что если у человека душа чистая, неравнодушная, если в ней нет зависти и осуждения, то к этому человеку никакая зараза извне не пристанет. Главное – это экология души. Мы должны вспомнить простую истину: Земля – наш общий дом, и относиться к ней надо бережно, с любовью. Всё зависит от нас, обычных людей, а не от политиков и учёных-экологов. Не мусорить там, где живёшь и отдыхаешь, не ломать деревья, не гадить в подъездах – таковы правила нормального человеческого поведения. Мы, люди старшего поколения, и сами должны им следовать, и молодёжь в том же духе воспитывать. Молодым жить дальше. Их достижения – это наша заслуга, а их промахи – это наши ошибки.

Ирина Комарова, 38 лет, преподаватель школы искусств:

– Следить за собой надо, за своим поведением – вот и весь секрет. Если каждый из нас будет приносить больше хорошего в этот мир, то и сам мир станет совершеннее и безопаснее.

Ну, а если конкретно, то, по-моему, следует развивать муниципальный электротранспорт. Он не ухудшает экологию. А у нас, к сожалению, троллейбусный парк сократился, зато маршруток в городе стало вдвое больше.

Ещё один шаг – чистота в подъездах. Вот где всё целиком зависит от нас самих, от нашего желания жить по-людски.

И ещё. Летом мы все выезжаем на природу, устраиваем пикники, а убирать после себя часто забываем. И остаётся наш мусор в лесу немым укором всему человечеству и конкретному человеку.

Экология – это, на мой взгляд, ещё и здоровье. Я – за натуральные продукты, овощи и фрукты со своего огорода, фильтрованную воду, отказ от сигарет и алкоголя. И тут всякий человек сам для себя расставляет приоритеты.

Евгения Вдовина, 26 лет, Снежана Шуляк, 27 лет, сотрудницы банка, и Золушка Нарзиева, 16 лет, студентка:

– Надо убирать за собой, не безобразничать в своём городе, своём дворе, на своей улице.

Конечно, заводы дымят, но их надо строить подальше от жилых кварталов, чтобы люди не дышали вредными выбросами.

Что лично мы делаем, чтобы улучшить экологию? Во-первых, следим за своим питанием: при покупке продуктов смотрим на срок годности, на наличие красителей, ароматизаторов, ГМО. Особенно это важно, когда выбираешь детское питание, тут всё должно быть натуральным.

Во-вторых, каждый человек в своей жизни должен посадить хотя бы одно дерево. Это такой зелёный привет будущим поколениям, твой личный вклад в улучшение климата на планете. Ведь нам со школы твердят, что леса – лёгкие нашей Земли.

Мы, например, предпочитаем сажать плодовые деревья – яблони, груши, сливы. Присоединяйтесь!

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104