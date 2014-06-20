Алексей Петушков: «Воспитываем защитников Отечества!»
Рукопашный бой – баланс борцовой и ударной техник
В беседе с председателем федерации рукопашного боя Стерлитамака А.Н.Петушковым хочу поближе познакомить наших читателей с этим сравнительно молодым видом спорта и с деятельностью совсем юной городской федерации.
– Ещё Михаил Юрьевич Лермонтов в своём «Бородино» писал: «…Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой!..». А если вспомнить, что «буза русская» – это народная традиция рукопашного боя, известная издревле, то понятен будет ужас фашистских захватчиков, когда навстречу поднимались в штыковой атаке красноармейцы… Рукопашный бой и сегодня – одна из лучших в мире систем ближнего боя. Ведь так, Алексей Николаевич?
– Безусловно. Строго говоря, рукопашный бой – войсковая прикладная дисциплина, предусматривавшая ранее пользование копьём, саблей, штыком, позднее – гранатой, холодным оружием, стрельбой в упор. Сегодня же философия рукопашного боя – это подготовка защитников Отечества, защита более слабого и самого себя. Но вид спорта, действительно, молодой – развивается с середины 80-х годов XX века. Первый чемпионат России был проведён в 1992-м.
– Однажды видел знаменитого Алексея Кадочникова, который бесконтактно повергал противника наземь. Испытал, признаюсь, благоговейный ужас.
– Ну, я не волшебник, я только учусь, и по мере возможностей стараемся с коллегами-тренерами научить подрастающее поколение Родину любить, защищать, не ограничиваясь лишь тренировками и соревнованиями. Рукопашный бой для нас и наших воспитанников – не только единоборство, но и система нравственной, патриотической подготовки, чтобы умели ученики белое от чёрного отличать. Водим их на кинофильмы, такие, как «28 панфиловцев». Тренеры у нас все опытные, знающие, что такое настоящие жизненные ценности.
– Кстати, Алексей Николаевич, вы сами у кого начинали?
– Начинал я заниматься боксом у Алексея Владимировича Ярыгина. Рукопашкой увлёкся уже после армии – у Олега Ивановича Драпеко (сейчас он тренер в боевом самбо). Отслужив срочную, работал в налоговой полиции, в наркоконтроле, в ВПО «Отечество». Пять лет назад родилась идея создания городской федерации рукопашного боя. Очень трудно и долго открывали нашу федерацию, регистрировали на уровне республики. Теперь из городов Башкортостана федерации есть лишь у нас и в Уфе. Среди наших воспитанников уже есть и мастера спорта, и кандидаты в мастера, разрядники. Хороших ребят отправляем в школы МВД. Они идут в ВДВ, в спецназ (например, призёр чемпионата России, мастер спорта Иван Миронов уехал учиться в военное училище). Правда, лучшие в Стерлитамаке не задерживаются – слишком бедно мы живём…
– Но достижения на чём-то реальном должны базироваться?
– В городе число занимающихся рукопашным боем доходит до двух сотен, однако постоянной базы у нас нет, работают секции в ВПО «Отечество» (ул.Баумана, 1), в лицее № 1, в школах №№ 1 и 7, в СФ БашГУ, в Наумовке; где-то за аренду спортзала берут, где-то не берут, поэтому занятия у нас не для всех бесплатные.
– По-моему, у такого вида спорта обязательно должны отыскаться спонсоры.
– Увы, могу только сказать, что хорошо нам помогают в Стерлитамакском колледже физической культуры, управления и сервиса, особенно в организации соревнований, в повышении квалификации тренерских кадров. Всегда идёт навстречу руководитель отдела образования Михаил Васильевич Григорьев. Мы в Стерлитамаке в год проводим до четырёх соревнований (27 декабря матчевые встречи провели семь команд), участвуем в респуб-
ликанских, в первенствах и чемпионатах Приволжского федерального округа, России. Всё это далеко не просто. Впрочем, цель у нас – не чемпионов растить, а граждан-патриотов.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 января 2017 года)
Олег ПЕРШИН