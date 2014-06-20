Ах, волшебница зима!
Ах, волшебница зима!
Околдовала лес она:
Закутала берёзы в иней
И речку льдистой сделала пустыней.
В санях легко скользить по свежему снежку
На долгожданный праздник к давнему дружку.
А девушки в морозы – просто диво:
В блестящей снежной пудре сказочно красивы!
Дежурные по январю Евгения ДЬЯКОНОВА и Тамара АНДРЕЕВА
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Автор: Администратор (16 Янв 2017). Рубрика: Крупным планом, Литература. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.