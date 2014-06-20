Байкал- 2 – красный гончак

Друг, помощник, член семьи, которого украли…

Спустя три года по приезде в Башкирию я приобрёл щенка русской гончей. В то время моей дочери было полгода. Назвал я щенка Байкалом в память о первом пропавшем псе. Жили мы тогда в двухкомнатной квартире на два хозяина. С появлением собаки жизнь стала невыносимой, мы потеряли покой и сон. У меня был друг, родители которого жили в пригородном посёлке, к ним я и пристроил пса на долгих четыре года. Первый год я часто ездил к ним и занимался щенком. Обучал его основным командам и подолгу гулял.

В шесть месяцев щенок достиг размеров взрослой красивой собаки. Я стал натаскивать его на след, благо участок для нагонки собак был рядом. Но у нас ничего не получалось. Играя, он бегал вокруг меня, и ничто другое его не интересовало. Даже когда удавалось поднять зайчишку, он равнодушно смотрел ему вслед. И что я только не делал, пытаясь разбудить в нём охотника, – чуть ли не с лаем сам гнался за убегающим зайцем, но всё безрезультатно. Его непонимание я списывал на молодость. Но однажды мы натолкнулись на лежащего в кустарнике лося. Я чуть не наступил на него. Напуганный зверь понёсся напролом. И вдруг Байкал с голосом побежал за ним. Я впервые услышал его, это был не голос, а чудо. Звучный бас заполнял всё вокруг, он не лаял, а гудел как паровозный гудок. Вернулся он только через час-два, весь мокрый и взъерошенный, с гордо поднятой головой. Но дело приняло неприятный оборот. Он стал выискивать лосей и косуль и гонял, надолго пропадая.

Когда я перестал появляться за городом, Байкал сильно по мне скучал. Вскоре меня пригласили на полевые испытания гончих собак. Я лазал по кустарникам около часа с криком: «Подымай-подымай», но безрезультатно. Судья объявил: «Хозяину собаки – пять, хорошо кричал, собаке – двойка, не проявила никакого интереса». Лес действительно оказался каким-то вымершим, поднять зайца так никому и не удалось. Спустя неделю мы вновь собрались на испытаниях, но уже в другом месте. На этот раз первым пошёл охотник с выжловкой одного помёта с Байкалом. Она подняла зайца минут через десять, долго и вязко гоняла, пока её не сняли со следа. Запустили следующего участника, он пробыл в лесу почти час, но гона мы так и не услышали. Запускали ещё троих – результат тот же, заяц исчез. Председатель охотобщества не выдержал, ушёл в лес со своей Пургой и пропал. Тут уже не выдержал главный судья и заявил, что его Вьюга точно найдёт этого зайца, и тоже направился в лес. Прошло ещё полчаса. Теперь уже все участники со своими собаками направились в лес. Я остался в лагере охранять машины. Через час вся толпа вернулась без зайца. Я отпустил Байкала. Пёс помчался в лес, но у самого его края вдруг остановился и, принюхиваясь, направился к крайней машине, из-под неё вылетел заяц. Невероятно! Случилось то, чего я так долго ждал, – Байкал разразился своим трубным басом и помчался за ним. Все отпустили своих собак, и через минуту лес огласился ужасающим рёвом. Такой гон я слышал единственный раз в своей жизни. С этого дня Байкал стал чётко понимать, что от него требуют. Многие охотники хотели купить, а то и украсть его.

Вскоре я получил квартиру и смог забрать Байкала к себе. Место ему определили в конце коридора. И опять он удивил нас. Никогда без разрешения не покидал своего места, оправиться просился на улицу. Он быстро подружился с детьми и спокойно терпел все их проделки.

В моё отсутствие его выгуливала жена. В январе я уехал на зимнюю сессию, Галина осталась одна с тремя маленькими детьми. Она работала на нашем заводе электрослесарем контрольно-измерительных приборов. К концу второй недели моего отсутствия она выдохлась и в какой-то день проспала звонок будильника, а когда проснулась, на прогулку с собакой времени уже не было. Весь день Галина сильно переживала, что пёс не дотерпит до её прихода… Когда она вернулась, на пороге встречал Байкал с поводком в зубах. В квартире было чисто.

Как-то летом гуляли они вдоль оврага. Когда подошли ближе к больнице, Байкал вдруг с голосом пошёл по чьему-то следу, и тут же прямо по курсу движения из травы вскочили пять перепуганных мужиков с рюмками. Байкал пробежал мимо, а те медленно опустились в траву. Этот эпизод Галина вспоминала со смехом.

Когда выходили с Байкалом на прогулку в поле, то всегда отпускали его с поводка, и он надолго исчезал. Бывало, не дождавшись его, Галина уходила домой. Байкал возвращался и садился напротив окон квартиры, изредка подавая голос. Вскоре Байкал приноровился заходить в подъезд с попутчиками. Соседи к этому привыкли и уже сами открывали дверь и предлагали ему зайти. Зайдя в подъезд, Байкал по лестнице поднимался на третий этаж, открывал дверь квартиры лапой. Когда это случилось впервые, Галина от удивления выронила из рук книгу. Позже, заходя в подъезд, он сразу направлялся к лифту. На первом этаже жил сосед, который был уже в годах, он любил сидеть перед окном и наблюдать. Когда он видел Байкала, сидящего у дверей, то выходил в подъезд, открывал ему дверь, запускал в лифт и отправлял на третий этаж. Однажды соседка по этажу, ожидая лифт, увидела такую картину: подошла кабина, из неё вышел Байкал и направился к своей квартире, лапой открыл дверь, зашёл, дверь захлопнулась. Соседка была поражена.

Прошло ещё сколько-то времени, и Байкал стал гулять самостоятельно. Его знали почти все жители своего и соседнего дворов. Когда Галина выпускала Байкала, она всегда наблюдала за ним в окно. Он трусцой подбегал к дороге, останавливался и смотрел в обе стороны и, убедившись, что машин поблизости нет, быстро направлялся в сторону поля.

Из всех охот мне больше нравится охота на зайца в зимнее время. Добытых зайцев и лис я раздавал друзьям и знакомым. Байкал на охоте проявлял чудеса, ни одному зверьку не удавалось сбить его с толку, когда он шёл по следу. Слава о нём разлетелась на всю округу, охотники между собой называли его «красный гончак» – это высший титул для гончей собаки. Охотились мы с ним как-то в районе Наумовки, я уже добыл одного зайчишку и двигался в сторону Заливного. По пути нам встретились два охотника с гончими. Они оживлённо что-то обсуждали и ругали собак. Сказали, что в колке сидит заяц, и они уже битый час не могут его выгнать. Снег был свежий, и по следам было хорошо видно, что заяц зашёл в колок, а из него не выходил. Я подошёл к входящему, ещё не затоптанному следу зайца, показал его Байкалу и отпустил с поводка. Через пять минут в чаще раздался голос Байкала, а через минуту из колка в двадцати метрах от меня вылетел косой, пришлось стрелять. Я отдал зайца мужикам и пошёл домой.

Ко всему прочему Байкал был ещё и очень порядочным псом. Как-то Галина, вернувшись с полными сумками продуктов, вспомнила о забытой в магазине вещи, бросила сумки на стол и побежала обратно. Уже в магазине ей пришла мысль, что зря она оставила продукты… Кроме Байкала в квартире находился ещё и кот Мурзик – отъявленный вор и ужасный любитель колбасы (в сумке лежала палка «Докторской»). Каково было удивление, когда Галина увидела лежащего у входа на кухню Байкала, не подпускающего туда Мурзика. На радостях она отрезала большой кусок колбасы и скормила его псу. Байкал ни разу ничего не украл со стола и на кухню заходил только с разрешения Галины. И на охоте он вёл себя так же порядочно, никогда не лез к столу охотников, не рвал пойманных им подранков и, тем более, не ел их. Подранков ловил он очень быстро и так же быстро их добивал. Делал он это очень профессионально – прошивал зубами как компостером грудную клетку зайца в области сердца. Мне было очень приятно и легко с ним охотиться. В то время я не мог много ходить, так как перенёс операцию на коленном суставе, у меня был порыв связок. Байкал с лихвой компенсировал этот недостаток. Как пастушьи собаки перегоняют домашний скот с одного пастбища на другое, так и он гнал зайцев на выстрел.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 января 2017 года)

В.ЖАРКОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104