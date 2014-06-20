День добрых детей

Вы нужны людям!

Можно ли делать добрые дела по расписанию, заранее запланировав добрый поступок? Или достаточно не растеряться, когда случится беда, и совершить подвиг? Каждый ли человек способен на добрые дела? С какого возраста можно становиться добрым?

Ответы на все эти вопросы знают в фонде поддержки и развития образования города Стерлитамака, который регулярно проводит конкурс «Каркаданн 3D – DневникDобрыхDел» при поддержке отдела образования г.Стерлитамака.

Участниками конкурса могли стать дети до 12 лет, приславшие свои дневники с описанием добрых дел и поступков, которые они совершили в ушедшем году.

Ребята прислали по почте, принесли, привезли сотни дневников добрых дел. Один лучше другого! Это и электронные письма, и портфолио с множеством фотографий, и видеописьма, и плакаты, и чудесные дневники в переплёте, сделанные собственными руками с помощью неравнодушных взрослых.

Работы были так хороши, что экспертный совет и оргкомитет конкурса решили пригласить всех участников конкурса (а это без малого триста человек) на чудесный новогодний праздник, где их ждали Дед Мороз со Снегурочкой, новогодний хоровод, мюзикл и, конечно, сувениры и подарки. Каждый ребёнок получил сертификат и новогодний подарок, а победители – дипломы и памятные сувениры.

Среди победителей – Виктория Замятина (4 года) и Виктория Логинова (6 лет), воспитанницы детского сада № 76, приславшие дневники в технике «хенд-мейд». В фотографиях содержался рассказ о ежедневных добрых поступках девочек.

Четырёхлетние Вадим Чернов и Виталий Сидоров (детский сад № 77), Регина Ишмурзина (2 года) и Маргарита Октябрьская (6 лет) из детского сада № 5 о своих добрых делах рассказали в рисунках. Протянуть руку помощи, уступить место в транспорте – для таких поступков нет ограничений в возрасте.

Аделя Хасанова, второклассница из школы № 10, свой дневник выполнила в виде большого плаката о том, что такое добрые дела. Это солнечные лучики, согревающие и тех, на кого они падают, и тех, кто делится своим душевным теплом.

Пятилетние Максим Беляков из с.Б.Куганак (ДДТ «Радуга» Стерлитамакского района) и Алия Зиннатуллина (детский сад № 8), трёхлетняя Марианна Фёдорова (детский сад № 69) прислали на конкурс портфолио с фотографиями, грамотами и рассказами о себе.

Были на конкурсе и видеопортфолио, лучшими из которых оказались работы Амелии Гумеровой (4 года, детский сад № 43) и Дарьи Цыбиной (детский сад № 73).

Виктория Мустафина из гимназии № 2 рассказала о своих друзьях, с которыми осуществляет проект «Твори добро» – посещает Дом ветеранов, детский дом, Дом ребёнка и т.д. «Мы надеемся, что все почувствуют необходимость в совершении добрых дел и «заразят» этим окружающих», – пишет Вика.

А вот трогательный рассказ ещё одного победителя конкурса: «Меня зовут Айгиз Сафин. Мне 11 лет. Я живу в красивом городе Стерлитамаке. Недаром моё имя означает «странствуй по Луне», так как я очень люблю путешествовать. В этом году мне с родителями посчастливилось отдыхать на море. В санатории я познакомился с девочкой Алиной, которая не могла ходить и сидела в инвалидной коляске. Мы с ней каждый день встречались на пляже, играли и ловили волны, кидали камешки в море, собирали ракушки. Но самое главное – я научил её плавать. К концу нашего отдыха она активно двигала руками и хорошо плавала. Я даже горд из-за того, что доставил ей большую радость».

При реализации проекта «Каркаданн 3D – DневникDобрыхDел» использовались технология детского республиканского проекта «Письмо Деду Морозу» и средства государственной поддержки, а также средства социально активного бизнеса, частных лиц, благотворителей и меценатов.

Е.ДОЛГИХ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104