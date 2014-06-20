«Добромама», «Любопытный апельсин», «Ран»

На неделе продолжат работу: в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории», в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка О.Надиной «Танцующий Стерлитамак», в Стерлитамакской картинной галерее – выставка Никаса Сафронова «Избранное», в историко-краеведческом музее – выставка новейших археологических раскопок «Культурные традиции древнего населения Южного Урала».

17 января

В 11 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится заседание клуба «Добромама». В 18.30 здесь же пройдёт заседание детского клуба театрального творчества «Любопытный апельсин».

18 января

В 12.30 в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (ул.Дружбы, 37 «а») – информационно-познавательный час «Экологические тропы Башкортостана».

19 января

В 13.30 в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (интеллект-центр «Гармония», ул.Гоголя, 94) пройдёт экологическое путешествие «Заповедные тропы Башкортостана».

В 14 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) состоится музыкальный вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения З.Г.Исмагилова, «Мелодии Загира – мелодии Урала».

20 января

В 11 часов в филиале № 10 МБУ «Централизованная библиотечная система» (пр.Ленина, 20) пройдёт виртуальное путешествие «По заповедным местам России».

В 13 часов в школе № 2 состоится городской конкурс среди учащихся начальных классов «Знатоки русского языка».

21 января

В 10 часов в школе № 10 начнётся первенство города по хоккею «Золотая шайба» (возрастная группа 2004-2005гг.р.).

22 января

В 10 часов во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» пройдут республиканские соревнования по танцевальному спорту «Очарование – 2017».

В 10 часов в спортивном зале стадиона СДЮСШОР (пр.Ленина, 2 «б») состоятся городские соревнования по черлидингу.

В 14 часов в филиале № 2 МБУ «Централизованная библиотечная система» (ул.Коммунистическая, 2) состоится мастер-класс «Мой талисман».

В 15 часов в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) пройдёт просмотр и обсуждение фильма Акиры Куросавы «Ран».

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104