Гармония земли, воды и неба

На снимках – природа Башкирии

В библиотеке № 3, у которой сейчас ещё одно название – «Мастерская искусств», – открылась очередная выставка Олега Машковского. Талантливый мастер фотосъёмок щедро делится своими художественными открытиями с горожанами.

Заходишь в выставочный зал и видишь чудесное явление – шиханы на фоне бездонного звёздного неба! В душе возникает целая гамма чувств: удивления, восхищения, радости и благоговения перед чудом гармонии земли и космоса. Название фотографии – «Шихан Тора-Тау, освещённый звёздами». На Всероссийском конкурсе «Святые места России» она вошла в число призёров.

Зима у Машковского – замороженная красота заснеженного леса в прихотливых узорах пушистого инея и серебристой пудре. Из труб утонувших в снегу деревенских избушек поднимаются столбики дыма, пронзая тёмный бархат ночного неба.

– Когда смотришь на эти фотографии, – говорит одна из посетительниц выставки, – кажется, что реальность чудесным образом рассеивается, и ты уже находишься в другом измерении.

Осенние пейзажи, как прощальная песня уходящего, тающего на глазах времени: совсем недавно была весна, юность, мечты и надежды… А что теперь? Цветы запоздалые осени поздней. И томно, и грустно, однако на душе тепло, ведь осень символизирует не только увядание, но и сбор урожая.

На фотографиях много неба. Оно такое разное: бездонное весеннее, таинственное ночное, хмурое осеннее, низкое, как натянутый полог, – зимнее. Искушённому зрителю понятна философская поэзия автора, который словно говорит нам: «Посмотрите, как прекрасна природа: деревья, растения, реки, озёра, горы. Но этот прекрасный мир, эта хрупкая красота так уязвимы и беззащитны!».

– У меня огромное желание, – рассказывает Олег Машковский, – показать всю увиденную мною красоту людям. Сейчас, в Год экологии, раздаются призывы к борьбе за чистоту воздуха, земли и воды. Но бороться можно по-разному. Я восхищён, очарован, влюблён в природу Башкирии, и мне хочется вызвать ответные чувства у зрителей. Когда люди проникаются любовью к окружающему миру, они, хочется надеяться, не допустят варварского отношения к природе. Хорошая фотография, как задушевная песня, рождает в сердце тревожную любовь ко всему прекрасному.

Посетивший выставку М.Г.Хакимов выразил общую мысль:

– Олег показал нам уникальную красоту природы нашей республики. Удручённые повседневной суетой, мы проходим мимо, не замечая её. Когда смотришь выставочные фотографии, понимаешь, как обделяешь себя. Опасно, когда прекрасное не только не замечается, но и губится из меркантильных соображений, ведь только красота – природы, искусства и человеческой души – делает нас людьми. Пусть красота спасает нас, а мы спасём её!

Выставка продлится до марта. В мастерской искусств ждут новых посетителей, которые могут совершенно бесплатно увидеть живописные фотографии талантливого художника.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104