«Гаудеамус» объединяет
В креатив-центре отпраздновали День студента
Задумчивые и стремительные, хитрые и доверчивые, серьёзные и насмешливые, старательные и бездельничающие – студенты, несмотря на общие признаки, очень разнородны. В одном они едины – в желании успешно завершить сессию и уйти на каникулы без «хвостов». А уж если экзамены и зачёты не страшны, то всегда можно развлечься. Тем более, отдыхать студенты никогда не устают.
В Татьянин день в молодёжном креатив-центре (библиотека № 4) состоялся вечер «Гаудеамус» в честь студенческой братии, отмечавшей свой праздник.
– Это традиционное мероприятие, которое мы готовим ко Дню студента, – рассказывает ведущая праздника, библиотекарь Алия Сагитова. – В нём участвуют студенты, а также школьники и члены клуба инвалидов «Инициатива». Цель вечера – объединить молодых людей в культурном пространстве библиотеки. Для нашего креатив-центра это очень важно.
Мероприятие получилось интернациональным – на «Гаудеамус» пришли киргиз Бакытхан Ниязов и уроженец Алжира Элизэо. Они охотно откликались на игры и конкурсы, особенно Ниязов. Благо, проблем с общением иностранцы не испытывают. Элизео учится на первом курсе филиала УГНТУ, ещё один год ушёл на изучение русского языка и адаптацию к новой обстановке. Ниязов – второкурсник филфака СФ БашГУ. Он планирует вернуться домой и преподавать русский язык, который наравне с английским изучают в Киргизии как иностранный.
За чаем участники могли познакомиться друг с другом и перевести дух после игр. Четверть комнаты застелена ковролином, где покоится столик с цветочными горшками и нитками, высится оригинальный стеллаж с книгами и разложены пуфы с подушками. Рядом – импровизированная сцена. Именно сюда вышли первые конкурсанты.
Ловкие девушки заворачивали парней в бумагу, да так, чтобы между слоями не было зазоров. Использовались различные техники обёртывания: одни начинали с головы, другие в первую очередь обматывали поясницу и ноги. Спустя три минуты перед зрителями стояли четыре мумии разной степени белизны.
Ребята разыгрывали смешные сценки, читали стихи, отгадывали головоломки, Бакытхан Ниязов исполнил песню о любви к Родине. Пятеро смельчаков вызвались поиграть в модный сегодня твистер. Победил неутомимый Бакытхан. Юноше вручили книгу о Фаине Раневской.
– Знаете, кто это? – отвлекаю Ниязова от чаепития.
– Пока нет, но планирую узнать, – Бакытхан отлично говорит по-русски, изъясняется грамотно и дипломатично. Любит Пушкина («очень легко читается»), труды языковеда Виноградова, произведения Аркадия Гайдара и Дмитрия Фурманова. По его словам, персонажи Гайдара и Фурманова напоминают героев киргизского эпоса.
– Откуда вы так хорошо знаете русский язык?
– Когда я жил в Киргизии, у меня были разные друзья, и мы все предпочитали общаться на русском. Как-то я прочёл объявление о наборе студентов в Россию по обмену. Выб-
рал Башкирию, так как она – мусульманская республика. Со мной прибыли тридцать сооте-
чественников, недавно – ещё столько же. Но не все выдерживают, уезжают.
– Что вас поразило больше всего?
– Зимние холода, к ним я был не готов. И менталитет – в Киргизии тепло, поэтому к людям там относятся с нежностью, теплотой. Здесь тоже уважают людей, но как-то по-другому.
– А в Киргизии празднуется День студента?
– Да, 17 ноября. Отмечается он тихо, мирно. Так же, как у вас, – улыбается на прощание Бакытхан.
С.КРАСНИЦКИЙ