«Гаудеамус» объединяет

В креатив-центре отпраздновали День студента

Задумчивые и стремительные, хитрые и доверчивые, серьёзные и насмешливые, старательные и бездельничающие – студенты, несмотря на общие признаки, очень разнородны. В одном они едины – в желании успешно завершить сессию и уйти на каникулы без «хвостов». А уж если экзамены и зачёты не страшны, то всегда можно развлечься. Тем более, отдыхать студенты никогда не устают.

В Татьянин день в молодёжном креатив-центре (библиотека № 4) состоялся вечер «Гаудеамус» в честь студенческой братии, отмечавшей свой праздник.

– Это традиционное мероприятие, которое мы готовим ко Дню студента, – рассказывает ведущая праздника, библиотекарь Алия Сагитова. – В нём участвуют студенты, а также школьники и члены клуба инвалидов «Инициатива». Цель вечера – объединить молодых людей в культурном пространстве библиотеки. Для нашего креатив-центра это очень важно.

Мероприятие получилось интернациональным – на «Гаудеамус» пришли киргиз Бакытхан Ниязов и уроженец Алжира Элизэо. Они охотно откликались на игры и конкурсы, особенно Ниязов. Благо, проблем с общением иностранцы не испытывают. Элизео учится на первом курсе филиала УГНТУ, ещё один год ушёл на изучение русского языка и адаптацию к новой обстановке. Ниязов – второкурсник филфака СФ БашГУ. Он планирует вернуться домой и преподавать русский язык, который наравне с английским изучают в Киргизии как иностранный.

За чаем участники могли познакомиться друг с другом и перевести дух после игр. Четверть комнаты застелена ковролином, где покоится столик с цветочными горшками и нитками, высится оригинальный стеллаж с книгами и разложены пуфы с подушками. Рядом – импровизированная сцена. Именно сюда вышли первые конкурсанты.

Ловкие девушки заворачивали парней в бумагу, да так, чтобы между слоями не было зазоров. Использовались различные техники обёртывания: одни начинали с головы, другие в первую очередь обматывали поясницу и ноги. Спустя три минуты перед зрителями стояли четыре мумии разной степени белизны.

Ребята разыгрывали смешные сценки, читали стихи, отгадывали головоломки, Бакытхан Ниязов исполнил песню о любви к Родине. Пятеро смельчаков вызвались поиграть в модный сегодня твистер. Победил неутомимый Бакытхан. Юноше вручили книгу о Фаине Раневской.

– Знаете, кто это? – отвлекаю Ниязова от чаепития.

– Пока нет, но планирую узнать, – Бакытхан отлично говорит по-русски, изъясняется грамотно и дипломатично. Любит Пушкина («очень легко читается»), труды языковеда Виноградова, произведения Аркадия Гайдара и Дмитрия Фурманова. По его словам, персонажи Гайдара и Фурманова напоминают героев киргизского эпоса.

– Откуда вы так хорошо знаете русский язык?

– Когда я жил в Киргизии, у меня были разные друзья, и мы все предпочитали общаться на русском. Как-то я прочёл объявление о наборе студентов в Россию по обмену. Выб-

рал Башкирию, так как она – мусульманская республика. Со мной прибыли тридцать сооте-

чественников, недавно – ещё столько же. Но не все выдерживают, уезжают.

– Что вас поразило больше всего?

– Зимние холода, к ним я был не готов. И менталитет – в Киргизии тепло, поэтому к людям там относятся с нежностью, теплотой. Здесь тоже уважают людей, но как-то по-другому.

– А в Киргизии празднуется День студента?

– Да, 17 ноября. Отмечается он тихо, мирно. Так же, как у вас, – улыбается на прощание Бакытхан.

С.КРАСНИЦКИЙ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104