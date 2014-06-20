Главная цель – развитие территорий

О проблемах и возможностях муниципалитетов говорили на депутатской встрече

На неделе состоялась первая расширенная пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Алексея Изотова. Среди приглашённых – ведущие городские СМИ, главные редакторы газет и заместители глав администраций муниципальных образований всего избирательного округа.

Алексей Николаевич кратко рассказал о своей новой работе – что успели сделать, какие наказы уже отработаны и чем предстоит заняться в ближайшее время.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Депутат более подробно остановился на принятых партийных проектах, ставших уже утверждёнными государственными программами с ясно прописанными условиями финансирования. Общим условием для участия в этих программах, подчеркнул депутат, является наличие необходимых документов (например, положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию по объекту) и расторопность исполнительной власти – сроки у проектов крайне сжатые.

Так, речь шла о современном развитии муниципалитетов с численностью более 1000 человек.

Субсидия по Республике Башкортостан в рамках этой программы составит 856,6 млн руб. С учётом софинансирования в объёме 17 проц. со стороны субъекта РФ общая сумма денежных средств станет равна 1 млрд руб. Распределение средств будет реализовано следующим образом: 2/3 – направят на благоустройство дворов, а 1/3 – на значимые места населённого пункта (скверы, мемориалы, памятники и т.д.).

Также выделяется субсидия и на благоустройство парков в городах с численностью до 250 тысяч человек. Для Республики Башкортостан размер субсидии составит 18 млн руб. С учётом софинансирования общая сумма будет равна 21,8 млн руб.

Следующий проект партии «Единая Россия» направлен на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Размер субсидии составляет 40,5 млн руб. Программа направлена на ремонт и строительство спортзалов, а также организацию плоскостных спортивных площадок.

Размер субсидии по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры составляет 46,25 млн руб. С учётом софинансирования со стороны республики общая сумма денежных средств станет равна 61 млн руб. В рамках этой программы возможно провести текущий ремонт зданий домов культуры, направить средства на совершенствование постановочной деятельности, приобрести современное оборудование и костюмы.

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕФИЦИТЫ

Большинство местных бюджетов приняты с дефицитом, и, конечно, этот факт не может не беспокоить. Как будут развиваться территории, если только и слышно о повсеместной оптимизации расходов, спрашивали журналисты. Алексей Николаевич, ранее служивший главой администрации Стерлитамака, эту проблему знает хорошо. Сегодня в муниципалитетах остаётся 10-15 проц. всех собираемых на территории денежных средств. Остальное направляется в бюджеты субъекта и федерации. Правда, в дальнейшем муниципалитеты получают часть своих денег в виде целевых субсидий и субвенций, но на развитие города или района, как правило, совсем нет денег – почти весь бюджет распределён на реализацию программ и выполнение социальных обязательств.

По мнению депутата, данная ситуация будет постепенно меняться, но не так быстро, как хотелось бы, пока же главам администраций остаётся заранее готовить документы под будущие программы и более эффективно распределять финансовые ресурсы. Среди готовых рецептов пополнения местной казны Алексей Николаевич назвал легализацию доходов граждан (малый бизнес должен уже начать платить налоги в полном объёме), инвентаризацию имущества граждан (много в городах и районах незарегистрированного имущества – люди в домах живут, а налоги на имущество не платят) и повышение неналоговых доходов муниципалитетов за счёт арендных платежей и продажи земельных участков.

АГЛОМЕРАЦИЯ – ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Журналистов также интересовала степень развития межмуниципального сотрудничества и возможность возникновения эффективной агломерации, охватывающей Салават, Стерлитамак и Ишимбай. Алексей Николаевич пояснил, что агломерации не возникают искусственным путём, они образуются стихийно, естественно, и что, в принципе, сегодня мы уже можем говорить о некоем агломерационном эффекте: в Салавате много работающих из Стерлитамака и Ишимбая, в Ишимбайском районе жители соседних городов держат дачи, а в Стерлитамак приезжают за впечатлениями выходного дня.

Но вопрос об агломерациях надо решать системно. Законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме. Изотов пояснил, что речь не идёт о поглощении одного муниципалитета другим, каждый остаётся независимым. Речь идёт именно о межмуниципальном сотрудничестве и организации межбюджетных отношений. Всем известно, что Стерлитамак не имеет в достаточном количестве своей земли и не может полностью удовлетворить потребность льготников в бесплатных земельных участках. Такая земля есть у наших соседей – в Стерлитамакском районе. Но одной земли мало, нужна соответствующая инфраструктура – инженерные коммуникации, дороги, социальные объекты… Однако бюджет Стерлитамака не может направить деньги своих налогоплательщиков на эти цели, а Стерлитамакский район предпочёл бы профинансировать развитие территории для своих граждан. Словом, вопросов очень много. И среди них важнейшими являются создание генеральных планов совместной застройки, общая транспортная сеть с организованными пересадочными узлами и единым проездным билетом. Таким образом запустится механизм суточной, маятниковой, миграции: работаем в Салавате, отдыхаем в Стерлитамаке, живём в Ишимбае. Разумеется, при оформлении агломерации потребуется солидная федеральная поддержка.

В ходе пресс-конференции было задано порядка 20 вопросов, журналисты спрашивали о положении печатных СМИ в России, об опыте управления городом, о развитии личных подсобных хозяйств в стране, о возможности запрета на торговлю спиртосодержащих жидкостей и пр. Позднее к дискуссии активно подключились и заместители глав муниципалитетов – обсуждали вопросы, касающиеся строительства дорог, ремонта социальных объектов, оптимизации школ, исполнения майских указов Президента России В.В.Путина.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104