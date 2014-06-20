Главная цель – развитие территорий
О проблемах и возможностях муниципалитетов говорили на депутатской встрече
На неделе состоялась первая расширенная пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Алексея Изотова. Среди приглашённых – ведущие городские СМИ, главные редакторы газет и заместители глав администраций муниципальных образований всего избирательного округа.
Алексей Николаевич кратко рассказал о своей новой работе – что успели сделать, какие наказы уже отработаны и чем предстоит заняться в ближайшее время.
ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Депутат более подробно остановился на принятых партийных проектах, ставших уже утверждёнными государственными программами с ясно прописанными условиями финансирования. Общим условием для участия в этих программах, подчеркнул депутат, является наличие необходимых документов (например, положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию по объекту) и расторопность исполнительной власти – сроки у проектов крайне сжатые.
Так, речь шла о современном развитии муниципалитетов с численностью более 1000 человек.
Субсидия по Республике Башкортостан в рамках этой программы составит 856,6 млн руб. С учётом софинансирования в объёме 17 проц. со стороны субъекта РФ общая сумма денежных средств станет равна 1 млрд руб. Распределение средств будет реализовано следующим образом: 2/3 – направят на благоустройство дворов, а 1/3 – на значимые места населённого пункта (скверы, мемориалы, памятники и т.д.).
Также выделяется субсидия и на благоустройство парков в городах с численностью до 250 тысяч человек. Для Республики Башкортостан размер субсидии составит 18 млн руб. С учётом софинансирования общая сумма будет равна 21,8 млн руб.
Следующий проект партии «Единая Россия» направлен на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Размер субсидии составляет 40,5 млн руб. Программа направлена на ремонт и строительство спортзалов, а также организацию плоскостных спортивных площадок.
Размер субсидии по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры составляет 46,25 млн руб. С учётом софинансирования со стороны республики общая сумма денежных средств станет равна 61 млн руб. В рамках этой программы возможно провести текущий ремонт зданий домов культуры, направить средства на совершенствование постановочной деятельности, приобрести современное оборудование и костюмы.
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕФИЦИТЫ
Большинство местных бюджетов приняты с дефицитом, и, конечно, этот факт не может не беспокоить. Как будут развиваться территории, если только и слышно о повсеместной оптимизации расходов, спрашивали журналисты. Алексей Николаевич, ранее служивший главой администрации Стерлитамака, эту проблему знает хорошо. Сегодня в муниципалитетах остаётся 10-15 проц. всех собираемых на территории денежных средств. Остальное направляется в бюджеты субъекта и федерации. Правда, в дальнейшем муниципалитеты получают часть своих денег в виде целевых субсидий и субвенций, но на развитие города или района, как правило, совсем нет денег – почти весь бюджет распределён на реализацию программ и выполнение социальных обязательств.
По мнению депутата, данная ситуация будет постепенно меняться, но не так быстро, как хотелось бы, пока же главам администраций остаётся заранее готовить документы под будущие программы и более эффективно распределять финансовые ресурсы. Среди готовых рецептов пополнения местной казны Алексей Николаевич назвал легализацию доходов граждан (малый бизнес должен уже начать платить налоги в полном объёме), инвентаризацию имущества граждан (много в городах и районах незарегистрированного имущества – люди в домах живут, а налоги на имущество не платят) и повышение неналоговых доходов муниципалитетов за счёт арендных платежей и продажи земельных участков.
АГЛОМЕРАЦИЯ – ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Журналистов также интересовала степень развития межмуниципального сотрудничества и возможность возникновения эффективной агломерации, охватывающей Салават, Стерлитамак и Ишимбай. Алексей Николаевич пояснил, что агломерации не возникают искусственным путём, они образуются стихийно, естественно, и что, в принципе, сегодня мы уже можем говорить о некоем агломерационном эффекте: в Салавате много работающих из Стерлитамака и Ишимбая, в Ишимбайском районе жители соседних городов держат дачи, а в Стерлитамак приезжают за впечатлениями выходного дня.
Но вопрос об агломерациях надо решать системно. Законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме. Изотов пояснил, что речь не идёт о поглощении одного муниципалитета другим, каждый остаётся независимым. Речь идёт именно о межмуниципальном сотрудничестве и организации межбюджетных отношений. Всем известно, что Стерлитамак не имеет в достаточном количестве своей земли и не может полностью удовлетворить потребность льготников в бесплатных земельных участках. Такая земля есть у наших соседей – в Стерлитамакском районе. Но одной земли мало, нужна соответствующая инфраструктура – инженерные коммуникации, дороги, социальные объекты… Однако бюджет Стерлитамака не может направить деньги своих налогоплательщиков на эти цели, а Стерлитамакский район предпочёл бы профинансировать развитие территории для своих граждан. Словом, вопросов очень много. И среди них важнейшими являются создание генеральных планов совместной застройки, общая транспортная сеть с организованными пересадочными узлами и единым проездным билетом. Таким образом запустится механизм суточной, маятниковой, миграции: работаем в Салавате, отдыхаем в Стерлитамаке, живём в Ишимбае. Разумеется, при оформлении агломерации потребуется солидная федеральная поддержка.
В ходе пресс-конференции было задано порядка 20 вопросов, журналисты спрашивали о положении печатных СМИ в России, об опыте управления городом, о развитии личных подсобных хозяйств в стране, о возможности запрета на торговлю спиртосодержащих жидкостей и пр. Позднее к дискуссии активно подключились и заместители глав муниципалитетов – обсуждали вопросы, касающиеся строительства дорог, ремонта социальных объектов, оптимизации школ, исполнения майских указов Президента России В.В.Путина.
Гузель СИТДИКОВА