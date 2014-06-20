ГТО: идём с опережением!

В общем, тестирование взрослого населения в Республике Башкортостан началось с сентября 2016 года, когда был проведён фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных служащих и работников органов исполнительной, законодательной властей Республики Башкортостан. В выступлении заместителя министра спорта РФ Марины Владимировны Томиловой на VI Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который проходил в октябре во Владимирской области, было отмечено, что поэтапное внедрение комплекса ГТО в России идёт опережающими темпами.

Третий этап (2017 г.) предусматривает внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения страны во всех субъектах Российской Федерации.

– Татьяна Андреевна, как конкретно в Стерлитамаке обстоят дела?

– В прошлом году в России было открыто 2,5 тысячи центров тестирования населения. В нашем городе открыты два муниципальных центра тестирования ВФСК ГТО – на базе Дворца спорта «Стерлитамак-Арена», где меня назначили руководителем, а Наиля Закиевича Ризванова – главным судьёй и на базе школы № 32 (руководитель Александр Николаевич Суздаль, главный судья Елена Павловна Пальцева) – этот центр принимает нормативы комплекса ГТО у обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте от 6 до 18 лет.

В городе на сайте АИС ГТО зарегистрированы 20 тысяч человек, из которых 5 тысяч уже сдали нормативы, а 595 выполнили нормативы на знаки отличия ГТО.

– Мы были свидетелями большого спортивного праздника, посвящённого 250-летию Стерлитамака, когда сдавали нормативы комплекса ГТО муниципальные служащие, команды отдельных предприятий и организаций. Скажем прямо, несмотря на кажущуюся простоту предлагаемых тестов, отличиться в подтягивании на перекладине, в беге, в плавании, в рывке гири и выполнить требования на золотой значок довольно трудно. Надо быть действительно физически подготовленным.

– Сдать нормативы удалось, к примеру, работникам Башкирской содовой компании Елене Шаповаловой и Ольге Аксёновой, работникам «Межрайкоммунводоканала» Сергею Яковлеву и Владимиру Киселёву, Валерию Першину из Стерлитамакского филиала «Газпром газораспределение Уфа» и Георгию Яковлеву из Стерлитамакского троллейбусного управления, многим другим, включая, конечно, юных спортсменов.

– Что нас ожидает в наступившем году?

– В феврале в городе будет проведён первый этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся и студентов в возрастных категориях от 9 до 29 лет. Победители из каждой возрастной ступени примут участие во втором этапе фестиваля, который пройдёт 3-5 марта в городе Октябрьском.

С 1 марта по 31 мая на спортивных сооружениях Стерлитамака запланировано проведение муниципального фестиваля «Подтянись к движению» ВФСК ГТО среди муниципальных служащих и работников предприятий, организаций, учреждений города. Приглашаются к участию и все желающие, независимо от места работы, а также временно неработающие в возрасте от 18 до 69 лет, относящиеся к VI-X ступеням комплекса ГТО, прошедшие обязательную регистрацию на сайте ГТО – www.gto.ru.

– Давайте уточним, что для участия в фестивале необходимо направить предварительную заявку по определённой форме на электронную почту (E-mail:gtostr@mail.ru) или на бумажном носителе в адрес муниципального центра тестирования.

– С информацией о деятельности нашего муниципального центра тестирования можно ознакомиться на сайте Sterlitamak-arena.ru. Телефоны для справок: 33-09-90 (секретарь), 33-31-36 (центр тестирования).

Беседовал Олег ПЕРШИН

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