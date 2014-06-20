Искусство, которое не знает границ

Открылась международная выставка печатной графики

В городской картинной галерее начала работать выставка «URAL PRINT TRIENNIAL», за 21 год своего существования впервые выехавшая за пределы уфимского выставочного пространства. В восьмой по счёту экспозиции представлены сливки нынешней триеннале – 217 графических работ, признанных жюри самыми значительными. Церемонии открытия выставки предшествовала пресс-конференция с двумя членами независимого жюри конкурса – куратором выставки, уфимским искусствоведом, экспертом в области графического искусства Ириной Оськиной и известным графиком, заслуженным художником России, директором Нестеровского музея Айратом Терегуловым.

– В чём уникальность этого проекта?

А.Терегулов:

– Благодаря выставке у жителей Стерлитамака появилась возможность познакомиться с творчеством ведущих графиков всего мира. Достаточно сказать, что в 2016 году в триеннале участвовали 237 художников из 45 стран. Из 700 произведений, присланных на конкурс, ко второму туру были допущены 579 работ. И уже самые лучшие из них мы привезли сюда, в филиал нашего музея.

Проект, на мой взгляд, уникален тем, что все произведения с триеннале навсегда останутся в собрании музея имени Нестерова. И уже можно смело сказать, что за годы существования проекта музею удалось собрать уникальную коллекцию мирового современного графического искусства. Думаю, в будущем мы сможем составить экспозицию из работ победителей и призёров триеннале и привезти её в ваш город.

– С чего начинался этот конкурс?

А.Терегулов:

– Ещё в начале девяностых Министерство культуры республики изыскало возможность поддержать творческую инициативу группы башкирских графиков по созданию такого конкурса. С годами он перерос формат сначала регионального, потом всероссийского, и, наконец, обрёл статус международного.

И.Оськина:

– Да, девяностые выбили из колеи многих авторов. В частности, падал спрос на графику. Надо было как-то поддержать наших художников. И это удалось сделать.

Если смотреть на триеннале в динамике, то очевидно, что сегодня уровень выставки серьёзно вырос, а она сама составляет серьёзную конкуренцию триеннале и биеннале, которые проходят в Польше, Болгарии, Македонии, Румынии, Японии.

Конкурс проводится раз в три года, и не имеет географических границ. Сначала мы осилили Урал, затем расширили проект до всей России, а в 2001 году в Уфе состоялась первая Международная конкурсная выставка печатной графики. В нашем проекте участвуют такие известные графики, как Лукаш Богдан, Владислав Квартальный, Юджи Хирацука, Рада Нита и многие другие. Все они с радостью выставляются в России и сражаются за Гран-при.

– Что представляет собой призовой фонд конкурса? И кто на этот раз стал обладателем главных наград?

И.Оськина:

– Прежде всего, главный приз – это Гран-при – стилизованная женская статуэтка «Графиня графики», созданная скульптором Николаем Калинушкиным. В этом году её получил армянский график, ныне живущий и работающий в Испании, Айк Григорян. Он работает в чёрно-белом цвете, обращаясь к мотивам творчества Рублёва и Параджанова. Первая премия – у художника из Польши Павла Делекты, который представил работы в уникальной авторской технике. Второе место занял иранец Мехди Дарвиши, поразивший членов жюри особым драматизмом своей графической серии, состоящей из семи работ. Третью премию мы вручили канадке Деборе Чапман за её безупречное выполнение работы в стиле меццо-тинто.

Специальными премиями «Мастерство» отмечены польская художница Вероника Щупка и график из Таиланда Тамронгсан Нимманусорнкул.

Спонсорские премии, представленные сетью уфимских антикварных салонов, получили белорусский график Владислав Квартальный и два российских художника – Николай Батаков из Калининграда и Ольга Самосюк из Уфы.

Молодой график из Махачкалы Асият Камилова была удостоена поощрительной премии Центра дагестанской культуры в Уфе. А ещё у нас есть несколько дипломантов.

– География выставки поражает воображение…

– Это действительно так. Существует графическое мировое пространство, художники друг друга знают благодаря каталогам работ, выходящим после каждой триеннале. Вот у нас в проекте участвовали графики Украины и Ирана, и это несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию в этих странах. Искусство выше политики, и это прекрасно. Цель настоящего искусства – объединять культуры, а не разъединять народы. Такие триеннале, как наша, – это способ культурного обмена, возможность поделиться своим видением мира. Кроме того, это ещё и способ личностного общения, что всегда приятно. Наш проект делает его участников по-человечески ближе друг к другу.

Много лет в триеннале активно участвуют аргентинцы. К ним присоединились графики из Мексики, Бразилии, Таиланда. Сегодня среди наших участников есть художники из Пуэрто-Рико и Австралии, Турции и Уругвая, Шотландии и Японии.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 января 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

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