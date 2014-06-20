Изменения в законе о продаже алкоголя
22 декабря 2016 года Государственным Собранием – Курултаем РБ принят Закон № 445-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан».
В соответствии с этими изменениями, с 1 января 2017 года на территории Республики Башкортостан запрещена розничная продажа алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, расположенных в МКД и пристроях к ним. Исключением являются кафе и рестораны, отвечающие установленным законодательством требованиям, предъявляемым к кафе и ресторанам.
Кроме того, запрещена розничная продажа алкоголя в день проведения «последнего звонка» в общеобразовательных организациях.